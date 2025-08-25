Tormenta Fernand pasa muy al este de Bermudas

MIAMI, Florida

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, el vórtice de Fernand se encontraba la tarde del domingo a unos 475 kilómetros (295 millas) al este de Bermudas. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se mueve en dirección norte-noreste a 20 km/h (13 mph).

El centro de huracanes indicó que se tiene previsto que Fernand comience a girar hacia el noreste en las próximas horas, a medida que se aleja de Bermudas. Se anticipa que siga fortaleciéndose, aunque los meteorólogos indicaron que probablemente Fernand comience a debilitarse a partir del martes.



