Advierten récords de frío en el sur de EU

Chicago, EU.- Grandes franjas de Estados Unidos esperaban sus primeras ráfagas de clima invernal de la temporada el domingo, en momentos en que se registraban descensos en las temperaturas y caída de nieve en las Grandes Llanuras, se formaban tormentas de nieve en el este del país y la región del Sur se preparaba para un frío intenso.

El domingo cayó nieve en partes del área de Chicago, un precursor de la "intensa" nevada que se pronostica que comenzaría por la noche en las comunidades que rodean al Lago Michigan, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal hasta el lunes con ráfagas de viento de hasta 48 km/h (30 mph) y hasta 46 centímetros (18 pulgadas) de nieve.

"Esta banda va a dejar caer una nieve muy intensa y algunos escenarios complicados para los desplazamientos del lunes por la mañana", señaló Kevin Doom, del Servicio Meteorológico Nacional en Romeoville, Illinois.

A medida que las temperaturas bajaban en el centro del país, los meteorólogos advirtieron sobre condiciones de viaje peligrosas con avisos de clima invernal para Michigan, Indiana y Wisconsin. Se registraron nevadas la mañana del domingo en la Península Superior de Michigan, donde los meteorólogos advirtieron de baja visibilidad y hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el lunes. En Indiana, los expertos pronosticaron hasta 28 centímetros (11 pulgadas) de nieve y "superficies resbaladizas" en las carreteras. En Wisconsin se pronosticaron hasta 15 centímetros (seis pulgadas) de nieve en algunas partes.

Se anticipan "parches de nieve" y sensaciones térmicas cercanas al punto de congelación para partes de Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur. Algunas áreas recibieron algo de nieve el día anterior, incluidos alrededor de 10 centímetros (cuatro pulgadas) en el suroeste de Minnesota y más de 13 centímetros (cinco pulgadas) en partes del norte de Iowa.

Se emitieron advertencias de frío para Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, con pronóstico de temperaturas por debajo del punto de congelación hasta la mañana del lunes para partes de Texas y Oklahoma hasta Alabama y Georgia.

Los meteorólogos emitieron instrucciones para los jardineros, diciendo que las alertas de congelación significan el fin de la temporada de crecimiento.

"Tomen medidas para proteger las plantas tiernas del frío", advirtieron los meteorólogos en Arkansas.