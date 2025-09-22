Cierran caso de presunto soborno a zar fronterizo

CIUDAD DE MÉXICO.- El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan había sido investigado por presuntamente aceptar dinero en efectivo en una bolsa de comida, sin embargo, el caso cerró por funcionarios de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con el "New York Times", funcionarios del Departamento de Justicia decidieron que las pruebas contra Homan eran insuficientes para acreditar el fraude, soborno o conspiración.

Kash Patel, director del FBI, y Todd Blanche, fiscal general adjunto, declararon que la investigación tuvo una revisión exhaustiva por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia, sin embargo, no encontraron pruebas creíbles de ningún delito penal.

Una de las razones para desestimar la investigación fue por dudas sobre si los fiscales podían probar ante un jurado que Homan había acordado realizar actos específicos a cambio del dinero, y porque no había ocupado un cargo oficial en el gobierno.

La revelación sobre la investigación reportada por el medio "MSNBC" y la decisión de concluirla llega en medio disputas sobre el grado de control que tiene Trump sobre la gestión de casos penales del Departamento de Justicia.

------Tom Homan fue grabado aceptando 50 mil dólares en efectivo durante investigación encubierta del FBI

Tom Homan fue grabado en septiembre de 2024 aceptando una bolsa con 50 mil dólares en efectivo en una investigación encubierta del FBI. El pago presuntamente se realizó dentro de una bolsa de la cadena de comida Cava.

De acuerdo con el "New York Times", la acusación fue realizada por una grabación en audio después de que agentes encubiertos como empresarios que buscaban conseguir futuros contratos gubernamentales relacionados con la seguridad fronteriza.

Presuntamente, Homan tomó el dinero y aceptó ayudar a los empresarios, por lo que fue ser investigado por soborno y otros delitos. Sin embargo, después de que Trump asumió el cargo, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron el caso.

La controversia planteó preguntas sobre si la administración de Trump trata de proteger a sus funcionarios de consecuencias legales y si las acciones de Homan fueron consideradas por la Casa Blanca cuando fue designado para su cargo en el gobierno.