Investiga DPS un tiroteo fatal

Un sospechoso murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona de Midway, cerca de la orilla del río, confirmó este jueves el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Detalles del tiroteo en Midway

La Oficina del Alguacil del Condado de Starr informó que el incidente ocurrió luego de que los agentes fronterizos se vieran involucrados en una pelea previa al tiroteo. La víctima fue declarada muerta en el Hospital Memorial del Condado de Starr.

El Departamento de Policía de Escobares detalló que sus oficiales —quienes fueron los primeros en llegar al lugar— trabajaron junto con la Patrulla Fronteriza para asegurar la escena y brindar asistencia médica al herido.

Acciones de la Patrulla Fronteriza tras el incidente

La investigación fue asumida por los Rangers de Texas, mientras el DPS y la Patrulla Fronteriza se abstuvieron de divulgar más detalles, incluida la identidad del fallecido. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Un portavoz de la Patrulla Fronteriza dijo el viernes por la mañana que la agencia publicaría una declaración sobre el tiroteo, pero que no se había emitido ninguna declaración hasta la fecha límite. El portavoz de la Patrulla Fronteriza no respondió inmediatamente a una pregunta realizada a primera hora de la tarde sobre el estado de esa declaración.