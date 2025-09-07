Tiroteo deja un hispano muerto en Hollywood

LOS ÁNGELES.- Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo a las afueras de un restaurante McDonald´s en Hollywood la madrugada del sábado.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. en North Western Avenue, después de que se desatara una pelea entre dos personas, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Según información preliminar, hubo una discusión antes del tiroteo; la víctima golpeó al sospechoso, lo que llevó a este a sacar un arma y dispararle.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el pistolero permaneció en el lugar y fue detenido.

La víctima era un hombre hispano de 36 años; fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Su identidad no ha sido divulgada.

El sospechoso es un joven hispano de 21 años, quien fue detenido por las autoridades.

Hubo una segunda víctima, una mujer hispana de 35 años, que también recibió un disparo; se encuentra hospitalizada y en condición estable, según la policía. Se desconoce su relación con la víctima fallecida.