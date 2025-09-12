Estudiante que disparó en escuela había sido radicalizado: Autoridad

DENVER.- El joven de 16 años que hirió a tiros a dos estudiantes en una escuela en un suburbio de Denver había sido radicalizado por una "red extremista", dijeron las autoridades el jueves.

Algunos estudiantes corrieron y otros se encerraron durante el tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en las estribaciones de las Montañas Rocosas. Una de las víctimas fue baleada dentro de la escuela y otra afuera.

El sospechoso, el estudiante Desmond Holly, se disparó a sí mismo en la escuela y murió posteriormente, informó la policía del condado de Jefferson.

El oficial de recursos de la escuela estaba de baja médica y dos oficiales a tiempo parcial que ahora comparten el trabajo no estaban presentes en el momento del tiroteo, revelaron autoridades. El oficial que trabajaba en la escuela ese día había sido enviado anteriormente a un accidente cercano.

No se divulgaron de inmediato detalles sobre cómo Holly supuestamente había sido radicalizado. Se revelarán en una fecha posterior, afirmó la portavoz policial Jacki Kelley durante una conferencia de prensa el jueves.

Tampoco estaba claro si Holly tenía alguna disputa con las víctimas o si fueron baleadas al azar.

Kelley describió una escena caótica mientras los estudiantes se refugiaban en el lugar o huían.

"Disparaba y recargaba, disparaba y recargaba, disparaba y recargaba", relató. "Esto continuó y, mientras lo hacía, intentaba encontrar nuevas víctimas".

Kelley añadió que el atacante fue bloqueado por puertas aseguradas y no pudo entrar en áreas de la escuela donde los estudiantes se refugiaban. Añadió que Holly llevó "bastante munición" a la escuela.

"La razón por la que tenemos tantas zonas restringidas en la escuela es porque tenemos ventanas rotas. Tenemos casilleros que fueron baleados. Estamos encontrando balas gastadas, balas sin gastar. Así que es un área enorme", aseveró.

Los investigadores estaban registrando la habitación del sospechoso, su mochila y su casillero mientras intentan desentrañar el tiroteo. También estaban en contacto con los padres del sospechoso.

Kelley indicó que las autoridades consideran la posibilidad de imponerle cargos penales a los padres por permitirle al joven acceso al arma. Holly había viajado en autobús a la escuela el miércoles por la mañana, indicó.

Las dos víctimas permanecían en estado crítico el jueves, dijo Kelley.

En la escuela, los autos de estudiantes y personal seguían en el estacionamiento el jueves. Los agentes detuvieron a los conductores que intentaban entrar. Se estableció un puesto de mando afuera y se podía ver a las autoridades entrando y saliendo de la entrada principal de la escuela. Las banderas de Colorado y de Estados Unidos seguían ondeando en lo alto de los mástiles.

Sila Reilly se detuvo para dejar flores en honor a los heridos en el tiroteo. Al no poder acercarse mucho, aseguró varios ramos de flores blancas en la parte superior de un poste de cerca cerca del campo de béisbol de la escuela.

"Estoy cansada de que esto sea una crisis diaria", comentó Reilly, señalando que su hijo pronto asistirá a una escuela secundaria muy parecida a Evergreen en otro distrito escolar cercano.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el lugar exacto donde ocurrieron los tiroteos en el campus de 900 estudiantes ni cuál era la relación entre el sospechoso y las dos víctimas. La escuela está ubicada a unos 50 kilómetros (unas 30 millas) al oeste de Denver.

Ninguno de los policías que respondieron al tiroteo usaron sus armas, reveló Kelley. Dijo que los oficiales encontraron al tirador a cinco minutos de llegar.