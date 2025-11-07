Maestra baleada por alumno recibe compensación de $10 millones

NEWPORT NEWS, Virginia.- Un jurado en Virginia otorgó el jueves 10 millones de dólares a una exmaestra que fue baleada por un estudiante de 6 años y luego presentó una demanda contra una exadministradora a acusándola de ignorar repetidas advertencias de que el niño tenía un arma.

El jurado emitió su decisión contra Ebony Parker, una exsubdirectora de la Escuela Primaria Richneck en Newport News.

Abby Zwerner fue baleada en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado. Ella había solicitado 40 millones de dólares contra Parker en la demanda.

Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, requirió seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda. Una bala rozó su corazón y permanece en su pecho.

Parker fue la única demandada. Un juez previamente desestimó al superintendente del distrito y al director de la escuela como demandados.

El tiroteo conmocionó a esta comunidad de construcción naval militar y al país en general, con muchos preguntándose cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y disparar a su maestra.

La demanda decía que Parker tenía el deber de proteger a Zwerner y a otros del daño después de ser informada sobre el arma. Los abogados de Zwerner dijeron que Parker no actuó en las horas previas al tiroteo después de que varios miembros del personal escolar le informaron que el estudiante tenía un arma en su mochila.

"¿Quién pensaría que un niño de 6 años traería un arma a la escuela y dispararía a su maestra?" afirmó Diane Toscano, abogada de Zwerner, al jurado. "Es el trabajo de la doctora Parker creer que eso es posible. Es su trabajo investigarlo y llegar al fondo del asunto".

Parker no testificó en la demanda. Su abogado, Daniel Hogan, advirtió a los jurados sobre el sesgo retrospectivo y el "análisis a posteriori".

"Podrán juzgar por ustedes mismos si esto era previsible o no", dijo Hogan. "Ese es el corazón de este caso.

"Según la ley es fundamentalmente injusto juzgar las decisiones de otra persona basándose en cosas que surgieron después de los hechos. La ley requiere que examinen las decisiones de las personas en el momento en que las toman".

El tiroteo ocurrió el primer día después de que el estudiante había regresado de una suspensión por golpear el teléfono de Zwerner dos días antes.

Zwerner testificó que primero escuchó sobre el arma antes del recreo por parte de una especialista en lectura que había sido alertada por estudiantes. El tiroteo ocurrió unas horas después. A pesar de sus heridas, Zwerner pudo sacar a sus estudiantes del aula. Finalmente se desmayó en la oficina de la escuela.