Tiroteo en country club; un muerto y dos heridos

Un hombre de 59 años murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que un sospechoso armado abriera fuego en un country club de Nashua, New Hampshire, la noche del sábado, según informó la oficina del fiscal general del estado.

La policía arrestó y acusó a Hunter Nadeau, de 23 años, de un cargo de asesinato en segundo grado en relación con el ataque, agregó, diciendo que "no había conexión conocida" entre Nadeau y DeCesare. Nadeau era un exempleado del club, dijo Formella más tarde el domingo. Se programó una autopsia para DeCesare este lunes.



