Arrestan a sospechoso tras balacera que dejó 3 heridos

Un hombre fue arrestado luego de que una discusión durante la celebración del Día de Acción de Gracias terminara en un tiroteo que dejó a tres hombres heridos en el noroeste del condado de Harris.

Gerardo Nava Corona, de 49 años, enfrenta un cargo de asalto agravado con arma mortal y su fianza fue fijada en $50,000 dólares.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió en la madrugada del jueves 27 de noviembre, cuando agentes del Distrito Policial 1 respondieron a un reporte de disparos en la cuadra 8000 de Lawn Wood Lane. Al llegar, los oficiales encontraron a tres hombres heridos de entre 20 y 40 años de edad, dos de ellos con impactos de bala.

La investigación reveló que el altercado comenzó en una residencia de la cuadra 8000 de Dodiewood Lane, donde cuatro adultos bebían en un garaje. Una discusión escaló hasta convertirse en un tiroteo. Testigos declararon que Corona disparó primero contra un hombre, hiriéndolo, y luego volvió a disparar contra otro que intentaba huir. Las víctimas con heridas de bala fueron trasladadas a un hospital local con lesiones consideradas leves. La tercera víctima había resultado lesionada durante la pelea física previa a los disparos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La declaración de Corona sobre los hechos contradice tanto los testimonios de testigos como las grabaciones de videovigilancia. El motivo del tiroteo sigue bajo investigación. Tras consultar con la Fiscalía del condado de Harris, se formalizó el cargo de asalto agravado con arma mortal. Corona fue trasladado al centro de detención de la Oficina del Sheriff para su procesamiento.