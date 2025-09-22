Tiroteo deja a un entrenador herido

HOUSTON, Texas /EL MAÑANA Staff

Lo que debía ser una mañana deportiva de convivencia familiar terminó en tragedia. Autoridades del Condado Waller confirmaron que un tiroteo registrado cerca de los campos de béisbol The Rac Katy interrumpió un partido infantil y dejó a un entrenador herido.

De acuerdo con el reporte oficial, la llamada de emergencia entró la mañana de este domingo alertando sobre disparos en las inmediaciones del complejo deportivo. Mientras los niños jugaban, una bala alcanzó a un entrenador de 26 años en el hombro. El hombre fue trasladado de urgencia en helicóptero al Centro Médico de Texas, donde permanece estable.

Investigadores del Condado Waller entrevistaron a tres personas de interés, pero hasta ahora no se han realizado arrestos ni se han revelado descripciones de posibles sospechosos. La oficina del alguacil indicó que el caso sigue bajo investigación.