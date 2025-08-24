Residentes enfrentan ola de calor extremo

Los residentes del oeste de Estados Unidos sufren una ola de calor que ya ha enviado al hospital a algunas personas, y se prevé que las temperaturas continúen alcanzando niveles peligrosos durante el fin de semana en Washington, Oregon, el sur de California, Nevada y Arizona.

Alrededor de 1,2 millones de personas enfrentaban el sábado un riesgo de calor extremo, lo que significa que las temperaturas se mantendrán peligrosamente altas sin alivio durante la noche. La mayor área bajo la advertencia está alrededor de Tucson, Arizona, donde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas máximas peligrosas de entre 39 y 42 grados Celsius (102 y 107 grados Fahrenheit). Distintas áreas del interior del sur de California también enfrentaron un riesgo extremo.

Otros 18,6 millones de personas afrontan un grave riesgo de calor que afecta a trabajadores y a cualquier persona sin refrigeración e hidratación regular, incluso en Miami.

En Portland, Oregon, se reportó una temperatura récord el 22 de agosto, según datos preliminares. Los corredores de larga distancia que pasaban la estafeta en una carrera de relevos desde el interior del Monte Hood hasta la costa del Pacífico tuvieron que hacer frente al calor sofocante.

Al menos un corredor de larga distancia que competía como parte de un grupo de atletas mayores de 50 años en el evento anual "Hood to Coast" de Portland perdió el conocimiento y fue hospitalizado el viernes tras correr 6,4 kilómetros (4 millas).

David Loftus no recuerda haber colapsado, pero dijo que sus compañeros le contaron que ello ocurrió poco después de pasar la estafeta. "Un extraño me vio tambalearme y me atrapó antes de que cayera al suelo", dijo Loftus.

Cuando recuperó el conocimiento, vio una ambulancia que acudió a recogerlo. Loftus, escritor y actor aficionado de Portland, dijo el sábado, en una entrevista telefónica, que se había hidratado y se había rociado con agua antes de su tramo de la carrera, pero no fue suficiente. Fue puesto en observación durante la noche en un hospital, pero se ha recuperado.

Si se confirma, el informe preliminar de 38,8 grados Celsius (102 grados Fahrenheit) en Portland, rompería el récord de 36,7 °C (98 °F) para el 22 de agosto, establecido en 1942, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Alrededor del momento en que Loftus tomó la estafeta, la ciudad de Portland y el condado circundante publicaron un aviso de emergencia por calor extremo. Ese día, las llamadas al 911 y las visitas de emergencia aumentaron.

"Normalmente, tenemos una sola visita o ninguna. Ayer tuvimos 16, seis de ellas de participantes de Hood to Coast", dijo Brendon Haggerty del Departamento de Salud del Condado de Multnomah en un comunicado enviado el sábado por correo electrónico. "El área metropolitana de Portland enfrenta el mayor riesgo de calor de 2025.

La ciudad de Oregon registró una temperatura máxima de 46 °C (116 °F) en junio de 2021. Más de 100 personas murieron en el área circundante durante esa ola de calor. La mayoría de las víctimas vivían solas, y la gran mayoría tenía 60 años o más, pero la más joven tenía 37, dijeron las autoridades en ese momento.