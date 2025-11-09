Choque fatal en Florida: 4 muertos y 11 heridos

FLORIDA.- Un automóvil que huía de la policía a alta velocidad chocó contra un concurrido bar el sábado por la madrugada, matando a cuatro personas e hiriendo a 11 en un distrito histórico de Tampa, Florida, conocido por su vida nocturna y turistas.

Una unidad aérea de la policía avistó el sedán plateado circulando de manera imprudente en una autopista alrededor de las 12:40 de la mañana tras ser visto participando en carreras callejeras en otro vecindario, según un comunicado del departamento de policía de Tampa.

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra PIT, que consiste en golpear el guardabarros trasero para hacer que gire, pero no tuvo éxito.

Los agentes de la patrulla de carreteras "se retiraron " mientras el vehículo aceleraba hacia el distrito histórico de Ybor City cerca del centro, informó la policía, y finalmente, el conductor perdió el control y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar Bradley´s on 7th.

Tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció en un hospital. Hasta la tarde del sábado, dos personas seguían hospitalizadas en estado crítico, siete se encontraban estables y dos habían sido tratadas y dadas de alta, indicó la policía. Además, hubo dos personas que sufrieron heridas leves y rechazaron el tratamiento en el lugar.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado.

Los agentes identificaron al sospechoso como Silas Sampson, de 22 años, quien fue detenido el sábado y está recluido en la cárcel del condado Hillsborough.

Documentos judiciales muestran que Sampson fue acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte, todos delitos graves en primer grado.

No se listó ningún abogado para Sampson que pudiera hablar en su nombre.

"Toda nuestra ciudad siente esta pérdida", dijo en las redes sociales la alcaldesa Jane Castor, quien también fue la primera mujer en dirigir la policía de Tampa. Añadió que la investigación está en curso.

Se pidieron persecuciones infrecuentes

En los últimos años, algunos estados y agencias locales han impulsado restricciones a las persecuciones de autos a alta velocidad para proteger a civiles y agentes. Tras un aumento en las muertes, en un estudio realizado en 2023 y financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pidió que las persecuciones fueran infrecuentes, señalando que los peligros a menudo superan la necesidad inmediata de detener a alguien.