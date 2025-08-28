Renuncia Susan Monarez, directora de los CDC

La directora de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos ha dejado su cargo después de menos de un mes en el puesto, anunciaron el miércoles funcionarios federales.

"Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Agradecemos su servicio dedicado al pueblo estadounidense", escribió el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus iniciales en inglés) en redes sociales.

Los funcionarios del HHS no explicaron por qué Monarez ya no está con la agencia.

Antes del anuncio del departamento, ella le dijo a The Associated Press: "No puedo hacer comentarios".

Monarez, de 50 años, fue la vigésima primera directora de la agencia y la primera en requerir la confirmación del Senado tras una ley de 2023. Fue nombrada directora interina en enero y luego seleccionada como candidata en marzo después de que el presidente Donald Trump retirara abruptamente la nominación de David Weldon, el primer funcionario que había elegido para el puesto en este gobierno.

Ella prestó juramento el 31 de julio, hace menos de un mes, con lo que se convirtió en la directora de los CDC que ha tenido el mandato más corto en los 79 años de historia de la agencia.

Su breve tiempo en los CDC fue tumultuoso. El 8 de agosto, al final de su primera semana completa en el trabajo, un hombre de Georgia abrió fuego desde una farmacia frente a la entrada principal de esa agencia. El individuo de 30 años culpó a la vacuna contra el COVID-19 de hacerlo sentir deprimido y con tendencias suicidas. Mató a un agente de policía y disparó más de 180 tiros contra los edificios de los CDC antes de suicidarse.