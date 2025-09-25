Por primera vez en casi 60 años, presidente sirio habla en la ONU

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un líder sirio lo hace en casi 60 años.

Ahmad al-Sharaa dijo el miércoles que Siria está regresando a la comunidad internacional después de seis décadas de dictadura que mató a 1 millón de personas y torturó a cientos de miles.

“Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo”, afirmó Al-Sharaa en la reunión anual de líderes mundiales.

El último jefe de Estado sirio en hablar en Naciones Unidas fue Noureddine Attasi en 1967, poco después de la guerra árabe-israelí, durante la cual Damasco perdió el control de los Altos del Golán que Israel luego se anexó en 1981.

La dinastía autocrática y represiva de 50 años de la familia Assad colapsó abruptamente en diciembre, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por Al-Sharaa. La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

Al-Sharaa criticó a Israel en su discurso diciendo que no detuvo sus amenazas a su país desde la caída del presidente Bashar Assad en diciembre, añadiendo que sus políticas “contradicen el apoyo de la comunidad internacional a Siria y su pueblo”, lo que pone en peligro la región y podría llevar a conflictos que nadie sabe cómo podrían terminar.