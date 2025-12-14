Choque deja hombre sin vida en Houston

Un percance fatal se registró la madrugada de este viernes en la Southwest Freeway, a la altura de Chimney Rock, en el suroeste de Houston. De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), el siniestro ocurrió alrededor de las 2:17 a.m.

Detalles del accidente en Southwest Freeway

Las autoridades informaron que un automóvil Mazda negro se encontraba descompuesto sobre la vía cuando una grúa lo impactó, empujándolo varios metros a lo largo de la autopista. El conductor del Mazda fue declarado muerto en el lugar.

Investigación en curso sobre el siniestro fatal

El operador de la grúa no resultó lesionado, aunque quedó visiblemente afectado por lo ocurrido. Hasta el momento, no se han presentado cargos mientras continúa la investigación para determinar las causas exactas del choque.