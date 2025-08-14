Luchan dos demócratas contra el mapa electoral

El martes, el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick emitieron declaraciones indicando que el Senado y la Cámara de Representantes suspenderán sus sesiones sin dimisión el viernes 15 de agosto de 2025, dando por finalizada la Primera Sesión Extraordinaria Convocada.

El gobernador Abbott también anunció que convocaría de inmediato a la Legislatura a sesionar de nuevo ese mismo día para comenzar la Segunda Sesión Extraordinaria Convocada con la misma agenda. A raíz de estas declaraciones del gobernador y el vicegobernador, cuando se presentó a debate el Proyecto de Ley del Senado (SB) 4, que modifica los límites de los distritos del Congreso de Texas, 9 de los 11 senadores demócratas abandonaron la Cámara del Senado.

Sin embargo, la senadora decana Judith Zaffirini y el senador Juan "Chuy" Hinojosa optaron por permanecer en la cámara para votar en contra de la SB 4. Zaffirini e Hinojosa emitieron la siguiente declaración sobre su decisión de permanecer en la Cámara del Senado:

"Respetamos las decisiones de los nueve senadores compañeros que abandonaron el Senado para apoyar a los demócratas de la Cámara. Al romper el quórum, 55 representantes estatales lograron su objetivo de evitar la aprobación del inoportuno e injusto proyecto de ley de redistribución de distritos del Congreso y convertirlo en un problema nacional.

Ya aprendimos la lección, dicen al recordar loa 45 días que permanecieron en Nuevo México en 2003, notamos que las rupturas del quórum pueden retrasar, pero no frustrar, este esfuerzo. Los legisladores demócratas no pueden permanecer ausentes indefinidamente, y el gobernador convocará tantas sesiones extraordinarias como sean necesarias para prevalecer y aprobar esa ley. Nuestra mayor esperanza está en el tribunal, y cuanto antes lleguemos, mejor. Nos quedamos en el Senado para interrogar al autor y expresar nuestra oposición. Y lo más importante, dejamos constancia de nuestro voto en contra del proyecto de ley.

Cuando se hizo evidente que la redistribución de distritos... Se debatiría nuevamente durante la segunda sesión especial, prevista para el viernes. Nos reservamos el derecho a plantear preguntas y hacer declaraciones contrarias en ese momento, señalaron los senadores en el comunicado difundido a través de sus redes sociales.