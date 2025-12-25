Confirman 6 fallecidos

Una avioneta de la Armada de México que realizaba una misión médica se estrelló el lunes por la tarde en la Bahía de Galveston, cerca del puente que conecta la isla con tierra firme. El saldo fatal es de seis personas confirmadas, según informaron autoridades de ambos lados de la frontera.

A bordo viajaban ocho personas: cuatro oficiales de la Marina y cuatro civiles, entre ellos un niño paciente y personal médico. La aeronave participaba en un vuelo humanitario coordinado con la Fundación Michou y Mau, organización que traslada a niños con quemaduras graves al Hospital Shriners en Galveston.

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta?

Entre las víctimas fatales identificadas se encuentran el niño Federico Efraín Ramírez; el médico Juan Alfonso Adame; los tenientes de la Armada Víctor Rafael Pérez Hernández, Juan Ivan Zaragoza y Guadalupe Flores; y el marinero Luis Enrique Castillo, cuyo cuerpo fue recuperado el martes por la noche.

Dos mujeres sobrevivieron: Julia Aracelis Cruz (acompañante) y Miriam de Jesús Rosas (enfermera), quienes fueron rescatadas con vida. Un testigo clave, el capitán de yate Sky Decker, narró a las autoridades cómo se lanzó al agua para auxiliar a los heridos entre la densa niebla y el combustible derramado. Encontró a una mujer gravemente herida y atrapada bajo los escombros, a quien logró liberar. También recuperó el cuerpo sin vida de un hombre que viajaba con ella.

Detalles confirmados sobre las víctimas del accidente

La causa del accidente sigue bajo investigación por parte de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades mexicanas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que se espera el análisis de la caja negra para determinar las causas.

Aunque la zona ha experimentado niebla densa —con visibilidad reducida a unos 800 metros al momento del accidente—, aún no se confirma si las condiciones climáticas fueron un factor determinante.

Acciones de la autoridad tras el accidente aéreo

La Armada de México y la Fundación Michou y Mau emitieron comunicados expresando sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y reafirmando su compromiso con la misión humanitaria.

La aeronave volaba a poca altitud durante su descenso

A medida que el Beech King Air 350i de doble turbohélice se aproximaba al Aeropuerto Internacional Sholes, en Galveston, el radar muestra que volaba a muy poca altitud, destacó Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés).

Un sistema de navegación para la pista en la que se suponía que el avión debía aterrizar llevaba fuera de servicio alrededor de una semana, dijo Guzzetti. El sistema envía señales a la cabina que ayudan a los pilotos a navegar en el tipo de mal tiempo que había en la zona. La neblina era tan densa que, según estimaciones de los meteorólogos, la visibilidad era de poco menos de un kilómetro (media milla).

El piloto debió abortar el aterrizaje si la pista no era visible a una altitud de 62,5 metros (205 pies), recuperando altura para volver a intentarlo o buscar otro aeropuerto, señaló Guzzetti.

Añadió que el rastro de radar reportado revela que el piloto descendía rápidamente por debajo de los 61 metros (200 pies), cuando aún faltaban tres kilómetros (dos millas) para llegar a la pista.

"Tal vez hubo algún tipo de desperfecto mecánico", indicó. "Pero sólo mirando la trayectoria de vuelo registrada y comparándola con el clima y la falla del equipo del aeropuerto, me parece que este enfoque de aterrizaje nunca debió ocurrir".

El médico, Juan Alfonso Adame, dentro del avión horas antes del vuelo hacia Galveston.

Trabajos de rescate en la Bahía de Galveston tras el accidente de la avioneta de la Armada mexicana.