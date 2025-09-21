Enfrenta UVU dolor y miedo

OREM, Utah.- Tomó dos décadas para que la Universidad del Valle de Utah pasara de ser un pequeño colegio comunitario a convertirse en la escuela más grande del estado, jactándose de tener uno de los campus más seguros del país.

Solo tomó unos segundos para que esa imagen se desmoronara con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

El extenso campus de casi 50.000 estudiantes, situado al pie de las montañas Wasatch, estará vinculado para siempre a los eventos del 10 de septiembre, cuando una bala abatió al fundador de Turning Point USA mientras hablaba ante una gran multitud en un anfiteatro al aire libre en el centro del campus.

La universidad —que, hasta ahora, era prácticamente desconocida fuera de Utah— adquirió una atención nacional no deseada durante la búsqueda del asesino de Kirk. Los estudiantes y el personal regresaron a clases esta semana, todavía conmovidos por el dolor, el miedo y la ansiedad, y afrontando una pregunta espinosa: ¿Cómo enfrentan la repentina infamia de la UVU?

"Esto puso a la universidad en el mapa y le dio más atención de la que jamás ha recibido", dijo el experto en marcas Timothy Calkins, catedrático de la Universidad Northwestern. "Ciertamente, no querían esta situación. Pero tienen que encontrar alguna manera de recuperarse".

Los líderes universitarios dicen que su prioridad ahora es la seguridad de los estudiantes y su comunidad, pero ya han comenzado a pensar en cómo reconstruir la identidad destrozada de la escuela.

"Mostraremos nuestra resiliencia"

Kyle Reyes, uno de los vicepresidentes de la Universidad del Valle de Utah, dijo esperar que la escuela pueda ser un modelo de sanación y de cómo asumir un diálogo difícil.

"Sabemos que los ojos están sobre nosotros y no evitaremos demostrar nuestra resiliencia colectivamente en esto", afirmó.

La escuela solo ha tenido incidentes de violencia mínima durante años, según datos recopilados por el Departamento de Educación de Estados Unidos. En el informe más reciente de la UVU acerca de su campus principal en Orem, que abarca de 2021 a 2023, se muestra que la policía investigó o recibió informes sobre cuatro denuncias de agresión agravada, 13 denuncias de violación, un aparente incendio premeditado y ningún caso de asesinato u homicidio involuntario. El asesinato de Kirk fue el primer homicidio en el campus del que los administradores tienen conocimiento, señaló Ellen Treanor, portavoz de la universidad.

Los funcionarios universitarios mencionan estos datos para respaldar la afirmación de que es "una de las universidades más seguras del país".

La UVU también destaca sus fuertes conexiones con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al ser la sede del instituto de educación más grande del mundo para jóvenes mormones. Su mascota es el glotón o carcayú. "Al igual que los glotones, los estudiantes de la UVU son decididos, ambiciosos y valientes", se lee en el sitio web de la universidad.

"Todos seguimos uniéndonos"

La estudiante Marjorie Holt, de 18 años, que estudia educación primaria en la UVU, llegó tarde al mitin de Kirk y arribó minutos antes de que le dispararan. Inmediatamente después, corrió con otros alumnos para refugiarse dentro de un edificio cercano.

En los siguientes días, Holt se tomó un tiempo libre en el trabajo y fue a casa para pasar una noche con su familia en Salt Lake City. Siente que la universidad le falló a Kirk y a su familia al no proporcionar mejor seguridad. Le preocupa asistir a clases en un edificio cerca de la escena del crimen.

Sin embargo, a medida que el tiroteo de Kirk profundiza las divisiones políticas del país, Holt cree que el trauma compartido ha unido más a la UVU.

"Todos somos personas que, ya sabes, lo amaban o lo odiaban", dijo sobre Kirk. "Todos seguimos uniéndonos sin importar lo que creíamos, y siento que esto ha hecho que nuestra escuela esté más unida que nunca".

De vuelta a clases, pero no a la n ormalidad

El miércoles, cuando los estudiantes regresaron, informaron que las clases estaban más silenciosas de lo habitual. Matthew Caldwell, de 24 años, dijo que, en la clase de historia, "parecía como si el profesor fuera más comprensivo con todas las creencias y que, en última instancia, se trata de compartir esas creencias".

El presidente del cuerpo estudiantil, Kyle Cullimore, instó a sus compañeros el viernes, durante una vigilia, a dejar de etiquetarse unos a otros y verse como humanos para que la UVU pueda ser un "lugar donde el desacuerdo no borre nuestra dignidad".

Otras escuelas que se volvieron sinónimos de tiroteos ofrecen diferentes modelos para abordar las consecuencias.

La masacre de la Escuela Secundaria Columbine de 1999 marcó el inicio de una mayor seguridad y entrenamiento para afrontar situaciones con tiradores en las escuelas de todo Estados Unidos. El mismo día que Kirk fue asesinado, esos protocolos se pusieron a prueba en un tiroteo ocurrido en la Escuela Secundaria Evergreen de Colorado, cuando dos estudiantes resultaron heridos y el tirador se quitó la vida. Se encuentra en el mismo distrito escolar que Columbine, y las autoridades atribuyeron el hecho de que no hubiera más víctimas a los años de preparación y entrenamiento.

EL MUNDO NECESITA UN CAMBIO: GOBERNADOR

La semana pasada, mientras los estudiantes de la UVU regresaban a clases, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, se reunió con un pequeño grupo en el campus. "Ha sido difícil para todos nosotros, ¿verdad?", reconoció. El mundo solo sabe una cosa sobre la UVU ahora, dijo, y quiere que todos conozcan el resto de la historia.

"Este lugar es increíble, y lo es por los estudiantes que están aquí, el increíble personal docente", dijo Cox. "El mundo necesita desesperadamente un cambio, pero no lo van a encontrar en los políticos. Tiene que venir de ustedes".