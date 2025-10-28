Retirarán dinero por licencias de conducir para no ciudadanos

CALIFORNIA.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió el domingo que está a punto de cumplir con la amenaza de revocar millones en fondos federales para California porque, según él, el estado está emitiendo ilegalmente licencias de conducir comerciales a no ciudadanos.

En una aparición en el programa "Sunday Morning Futures" del canal Fox News, Duffy afirmó que el gobernador, Gavin Newsom, se ha negado a cumplir con las normas del Departamento de Transporte que requieren que el estado deje de emitir dichas licencias y revise las ya emitidas.

"Así que, uno, estoy a punto de retirar 160 millones de dólares de California", declaró Duffy. "Y, a medida que retiramos más dinero, también tenemos la opción de retirar la capacidad de California para emitir licencias de conducir comerciales".