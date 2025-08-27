Firma leyes para proteger a texanos de extranjeros

El gobernador Greg Abbott firmó ceremonialmente el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 128 , el Proyecto de Ley del Senado 17 y el Proyecto de Ley del Senado 1349 para proteger a los tejanos contra amenazas de adversarios extranjeros hostiles como Rusia, Irán y China.

"Es muy sencillo. Adversarios extranjeros hostiles como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, así como organizaciones terroristas extranjeras como Tren de Aragua, no deben poseer tierras en Texas", declaró el gobernador Abbott. "No se les debe permitir el acceso a nuestra infraestructura crítica, y posiblemente no se les permita explotar nuestra frontera. Se impondrán severas sanciones penales a quienes violen estas leyes".

Al Gobernador se unieron el Senador Bryan Hughes, la Senadora Lois Kolkhorst, el Representante Cole Hefner, la Representante Janie López, la Representante Angelia Orr y otros miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Texas.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 128 (Orr/López) prohíbe los acuerdos de ciudades hermanas entre entidades gubernamentales y adversarios extranjeros mientras promueve acuerdos con aliados de los Estados Unidos.

El Proyecto de Ley del Senado 17 (Kolkhorst/Hefner) prohíbe a ciertos países, individuos y organizaciones, incluidas organizaciones criminales transnacionales designadas, adquirir bienes inmuebles en Texas.