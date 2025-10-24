Trump deja su plan de enviar federales a San Francisco

ALAMEDA, California.- El presidente Donald Trump declaró el jueves que dejará de lado su plan de incrementar la presencia de agentes federales en San Francisco después de sostener una conversación con el alcalde de la ciudad, mientras un grupo de manifestantes se reunía frente a una base de la Guardia Costera en la que estaban ubicados.

Trump había estado amenazando con enviar la Guardia Nacional a la ciudad para sofocar el crimen. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) comenzaron a llegar a la región a primera hora del día para un posible aumento en los operativos de inmigración.

Trump publicó en redes sociales que el alcalde Daniel Lurie le dijo el miércoles por la noche que la ciudad registraba avances en el combate a la delincuencia. El mandatario explicó que acordó permitir que San Francisco siga intentándolo por su cuenta.

Unos pocos cientos de personas, muchas cantando himnos y portando carteles que decían "Protege a nuestros vecinos" y " No al ICE ni a las tropas en la Bahía", en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se reunieron poco después del amanecer frente a la Isla de la Guardia Costera en Alameda, California.

La policía utilizó al menos una granada de aturdimiento para despejar a un puñado de manifestantes de la entrada mientras pasaban vehículos de la patrulla fronteriza. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la paz mientras una línea de agentes de la Guardia Costera con cascos observaba desde justo fuera de la entrada.

Lurie dijo que recibió una llamada telefónica de Trump el miércoles por la noche en la que el presidente le dijo que estaba "cancelando cualquier plan de despliegue federal en San Francisco". Lurie aseguró que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "ratificó esa orden" en una conversación el jueves por la mañana.

Más tarde, Lurie señaló en conferencia de prensa que da la bienvenida a la "continua colaboración" de la ciudad con la Agencia de Control de Drogas y otras autoridades federales para sacar las drogas ilegales de las calles y contribuir a la disminución de las tasas delictivas en San Francisco.

"Pero tener al ejército y una aplicación militarizada de las leyes de inmigración en nuestra ciudad obstaculizará nuestra recuperación", afirmó el alcalde. Las declaraciones de Trump sobre las elevadas tasas delictivas en la ciudad de aproximadamente 830.000 habitantes han desconcertado a líderes locales y estatales, quienes señalan a estadísticas que muestran que muchos delitos se encuentran en niveles mínimos históricos.

De momento se desconoce si el presidente cancelaba un despliegue de la Guardia Nacional o suspende los operativos de inmigración por parte de agentes de CBP. Lurie dijo que no podía aclarar cuál sería el caso y únicamente podía repetir lo que el presidente le dijo.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en la red social X: "Trump finalmente, por una vez, escuchó la razón —y escuchó lo que hemos estado diciendo desde el principio. El área de la Bahía es un brillante ejemplo de lo que hace a California tan especial, y cualquier intento de socavar nuestro progreso perjudicaría el trabajo que hemos hecho".