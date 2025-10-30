Arrestan a analista político británico

LOS ÁNGELES.- El analista político británico Sami Hamdi se encontraba el lunes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) después de que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, informaron funcionarios federales. Un alto funcionario estadounidense señaló que la detención estaba relacionada con comentarios de Hamdi sobre Oriente Medio.

Hamdi, quien es musulmán, realizaba una gira de conferencias por Estados Unidos y el sábado pronunció un discurso durante la gala anual de la oficina del Council on American-Islamic Relations (CAIR), en Sacramento, California.

"A primeras horas de la mañana, agentes de ICE secuestraron al periodista y analista político británico musulmán Sami Hamdi en el Aeropuerto de San Francisco, aparentemente en respuesta a su abierta crítica hacia el gobierno israelí durante su actual gira de conferencias", informó el grupo en redes sociales el domingo.

La detención es el más reciente ejemplo de los intensificados esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por identificar y posiblemente deportar a miles de extranjeros que, asegura, han fomentado o participado en disturbios o han expresado su apoyo público a las protestas contra las operaciones militares de Israel en Gaza. Washington también ha rechazado las solicitudes de visa de aquellos que han criticado sus políticas a través de las redes sociales.

Grupos defensores de los derechos civiles han arremetido contra estas acciones, las cuales califican como violaciones a las protecciones constitucionales para la libertad de expresión, que se aplican a cualquier persona dentro de Estados Unidos y no sólo a los ciudadanos estadounidenses.

De momento no estaba claro cuáles fueron los comentarios específicos de Hamdi que desencadenaron su detención.

Exigen la liberación inmediata de Hamdi

El CAIR, la organización de defensa de los derechos de los musulmanes más grande del país, pidió la liberación inmediata de Hamdi. El grupo indicó que Hamdi, de 35 años, no ha sido deportado y permanece bajo custodia federal.

Después de ser alertados sobre sus declaraciones pasadas y actuales en torno a Oriente Medio, el viernes se tomó la decisión de revocar la visa de Hamdi, señaló el alto funcionario de Estados Unidos, quien no entró en detalle sobre los comentarios.