Adulto mayor sufre asalto en Houston

Juan Armendariz, de 74 años, jamás imaginó que una caminata rutinaria a la tienda terminaría en un violento asalto.

El incidente ocurrió el pasado 30 de agosto en la cuadra 6300 de la calle Martin Luther King, al sureste de Houston, cuando el señor Armendariz fue abordado por un joven que le pidió dinero. Al negarse, el sospechoso le arrebató el efectivo, provocando que el anciano perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

La víctima, quien recientemente se sometió a una operación de cadera, fue hospitalizada tras el ataque. Las autoridades describen al agresor como un joven afroamericano de entre 16 y 24 años, posiblemente estudiante. La cantidad robada no ha sido revelada.