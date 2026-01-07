Condenan a imputado por evasión y drogas

Los cargos de colisión con resultado de muerte contra Roberto Víctor Sotullo, de 45 años, fueron desestimados este lunes, luego de que el hombre se declarara culpable de cargos separados por evasión de arresto y posesión de drogas.

Sotullo enfrentaba una imputación por la muerte de Roberto Carlos Ríos Rodríguez, de 22 años, ocurrida el 26 de marzo de 2024 en San Juan. La fiscalía retiró el cargo de homicidio vehicular tras llegar a un acuerdo de culpabilidad por los otros delitos, por los cuales fue sentenciado a siete años de libertad condicional.

Detalles del accidente en carretera estatal 495

Según la declaración jurada del caso, el accidente ocurrió alrededor de las 6:10 p.m. en la carretera estatal 495. Sotullo declaró a los investigadores que estaba siendo perseguido a altas velocidades (hasta 175 km/h) por una Chevrolet Silverado blanca 2017 cuando ese vehículo chocó contra un GMC Terrain negro 2020 conducido por Ríos Rodríguez, quien falleció en el acto.

El conductor de la Silverado, que permaneció en el lugar y resultó herido, no ha sido identificado públicamente ni se sabe si enfrenta cargos. La investigación posterior reveló que un tercer vehículo, una Toyota Tundra roja 2024 registrada a nombre de Sotullo, también estuvo involucrado en el incidente.

Declaración y condena de Roberto Víctor Sotullo

En su testimonio, Sotullo admitió que sabía del accidente y de la muerte, pero no se detuvo, no regresó al lugar ni alertó a las autoridades. "Dijo que se sintió aliviado cuando la camioneta que lo perseguía se estrelló y regresó a casa", detalla la declaración jurada.