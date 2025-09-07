Amenazas de inmigración ensombrecen celebraciones

CHICAGO.- El plan del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago ha puesto a muchos residentes latinos en alerta, lo que ha llevado a algunos a llevar sus pasaportes de Estados Unidos con ellos al tiempo que otros dudan si celebrar abiertamente el próximo Día de la Independencia de México.

Aunque la feriado es el 16 de septiembre, las celebraciones en Chicago se extienden por más de una semana y atraen a cientos de miles de personas. Las festividades comenzarán con un desfile el sábado por el barrio de Pilsen, de marcada influencia mexicana, y continuarán con caravanas de autos y animadas fiestas callejeras.

Pero este año, el período típicamente alegre coincide con las amenazas de Trump de sumar a Chicago a la lista de ciudades gobernadas por demócratas que ha priorizado para reforzar la aplicación de la ley federal. Su gobierno ha anunciado que intensificará la aplicación de la ley migratoria en Chicago, como ya hizo en Los Ángeles, y que desplegará tropas de la Guardia Nacional. Además de enviar tropas a Los Ángeles en junio, Trump las desplegó el mes pasado en Washington, D. C., como parte de su toma de control policial sin precedentes de la capital del país.

Aunque los detalles sobre la prometida operación en Chicago han sido escasos, la oposición en la ciudad ya es generalizada e incluye a comunidades suburbanas con sus propias bases de comunidades migrantes. Los gobernantes estatales y de la ciudad han dicho que planean demandar al ejecutivo de Trump.

Sentimientos encontrados sobre aplazamiento de celebraciones

Las amplias celebraciones del Día de la Independencia de México reflejan el tamaño y la vitalidad de la comunidad mexicoamericana de Chicago. Los mexicanos representan más de una quinta parte de la población total de la ciudad y alrededor del 74% de sus residentes latinos, según estimaciones del Censo de Estados Unidos de 2022.

Los organizadores de desfiles y festivales han estado divididos sobre si seguir adelante con las precauciones o posponerlo, con la esperanza de que muchos participantes se sientan más seguros al disfrutar de una verdadera celebración dentro de unos meses. En Pilsen, los organizadores afirmaron esta semana que se debe priorizar la seguridad de la comunidad. Sin embargo, un festival del Día de la Independencia de México en el centro de la ciudad, programado para el próximo fin de semana, fue pospuesto esta semana por los organizadores, quienes afirmaron que la decisión se tomó para proteger a la población.

"Pero también nos negamos a que nuestro festival sea un peón en este juego político", dijo Germán González, uno de los organizadores de El Grito Chicago.





SENSACIÓN DE INCERTIDUMBRE

Fabio Fernández, de 39 años, propietario de 3W We Will Win, una empresa de arte y camisetas asentada en una tienda de ropa urbana en Pilsen, calificó de "preocupante" y "desalentador" que la posible intervención federal estuviera afectando las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Para Fernández, la comunidad no debería temer ni sentir que no puede caminar por las mismas calles de siempre, y agregó que en el vecindario había una sensación de ansiedad e incertidumbre.

Esto afecta a los pequeños negocios: las ventas han bajado y hay menos tráfico peatonal para establecimientos como el suyo, añadió.

Señaló que apoyar a los negocios locales de propiedad latina es una de las mejores maneras de mostrar apoyo durante este tiempo.

"Regresen a la Calle 18. Apoyen a los pequeños negocios aquí. Todavía están trabajando arduamente para mantener sus negocios vivos", dijo.