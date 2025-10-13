´Baja la inflación y las tasas´, pero los precios siguen altos

WASHINGTON.- La inflación ha aumentado en tres de los últimos cuatro meses y es ligeramente más alta que hace un año, cuando contribuyó a hundir la campaña presidencial de la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, no lo parece al escuchar al presidente Donald Trump o incluso a algunos de los que combaten la inflación en la Reserva Federal.

"Los precios de los alimentos han bajado, las tasas hipotecarias han bajado y la inflación ha sido derrotada", dijo Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales del mes pasado.

Y en un discurso de alto perfil en agosto, justo antes de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés clave por primera vez este año, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó: "La inflación, aunque todavía algo elevada, ha disminuido considerablemente desde sus máximos pospandemia. Los riesgos al alza para la inflación han disminuido".

Sin embargo, descartar o incluso minimizar la inflación mientras aún está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal plantea grandes riesgos para la Casa Blanca y la Reserva Federal. Para el gobierno de Trump, podría encontrarse en el lado equivocado de un tema potente: las encuestas muestran que muchos estadounidenses todavía ven los precios altos como una carga importante para sus finanzas.

La Reserva Federal podría estar asumiendo un riesgo aún mayor: ha recortado su tasa de interés clave bajo la premisa de que los aranceles del gobierno solo causarán un aumento temporal en la inflación. Si eso resulta ser incorrecto —si la inflación empeora o se mantiene elevada por más tiempo del esperado—, la credibilidad de la Reserva Federal en la lucha contra la inflación podría verse afectada.

Esa credibilidad juega un papel crucial en la capacidad de la Reserva Federal para mantener los precios estables. Si los estadounidenses confían en que el banco central puede mantener la inflación bajo control, no tomarán medidas —como exigir aumentos salariales drásticos cuando los precios suben— que puedan desencadenar una espiral inflacionaria. Las empresas a menudo aumentan los precios aún más para compensar los mayores costos laborales.

Pero Karen Dynan, investigadora principal en el Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo esta semana que con los recuerdos de la inflación de la era pandémica aún frescos y mientras los aranceles elevan el costo de los bienes importados, los consumidores y las empresas podrían comenzar a perder la confianza en que la inflación se mantendrá baja.

"Si ese resulta ser el caso, en retrospectiva, en retrospectiva los recortes de la Fed —y espero varios más— serán vistos como un error", dijo Dynan.

Hasta ahora, los aranceles de Trump no han elevado la inflación tanto como muchos economistas esperaban a principios de este año. Y sigue estando muy por debajo de su pico del 9,1% hace tres años. Aun así, los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en agosto en comparación con el año anterior, por encima del 2,6% en el mismo período del año pasado y por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El gobierno tiene previsto publicar el informe de inflación de septiembre el miércoles, pero es probable que los datos se retrasen debido al cierre del gobierno.

Los aranceles han elevado el costo de muchos artículos importados como muebles, electrodomésticos y juguetes. En general, el costo de los bienes manufacturados de larga duración aumentó casi un 2% en agosto en comparación con el año anterior. Fue un aumento modesto, pero se produce después de casi tres décadas en las que el costo de tales artículos en su mayoría disminuyó.

El costo de algunos bienes cotidianos sigue aumentando más rápidamente que antes de la pandemia: los precios de los alimentos subieron un 2,7% en agosto en comparación con el año anterior, el mayor aumento, fuera de la pandemia, desde 2015. Los precios del café se han disparado casi un 21% en el último año, en parte porque Trump ha impuesto impuestos de importación del 50% a Brasil, un importante exportador de café, y también porque las sequías inducidas por el cambio climático han reducido las cosechas de granos de café.

La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal todavía están preocupados de que la inflación sea demasiado alta, según las actas de su reunión del 16-17 de septiembre. Sin embargo, aún así decidieron recortar su tasa de interés clave porque estaban más preocupados por el riesgo de un empeoramiento del desempleo que por una mayor inflación.

Pero la preocupación para algunos economistas es que el despliegue continuo de aranceles y el hecho de que muchas empresas todavía están implementando aumentos de precios en respuesta podría resultar en más que un aumento temporal de la inflación.