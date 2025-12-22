Semar reporta cuatro personas vivas en accidente de aeronave en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que una aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a la Institución presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos y han rescatado a seis personas, cuatro con vida y dos fallecieron.

En un comunicado la dependencia señaló que se realizaba una misión de apoyo en el marco del "Plan Marina" en coordinación con la Fundación Michou y Mau y se presentó un accidente.

Detalles confirmados sobre el accidente en Texas

Indicó que la aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

"Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, así mismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", detalló la dependencia en un comunicado.

Acciones de la autoridad tras el siniestro

Abundó que se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Asimismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población, y subrayó que toda la información será comunicada de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados.

Hasta la noche de este lunes han rescatado a seis personas, cuatro con vida y dos fallecieron, informó la Semar. Sin embargo, la Guardia Costera de EU anunció que se ha confirmado la muerte de tres personas, según reportó ABC13.