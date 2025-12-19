Presentan nuevos objetivos de la iniciativa ´Se Busca´

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y sus socios policiales mexicanos en el estado de Coahuila anunciaron nuevos objetivos criminales para su iniciativa "Se Busca Información" durante una conferencia de prensa en la Presa Amistad, el 16 de diciembre.

"Se Busca Información" es una iniciativa que anima al público de ambos lados de la frontera a reportar anónimamente información sobre ciudadanos mexicanos y estadounidenses que son delincuentes peligrosos y buscados. Quienes tengan información sobre estos delincuentes pueden reportarla confidencialmente a las autoridades. Pueden compartirla a través de WhatsApp o llamando al 830-313-4557. La línea telefónica está disponible las 24 horas y las llamadas se dirigen directamente al centro de llamadas de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río. La información se comparte con las autoridades de ambos lados de la frontera.

¿Cómo funciona la iniciativa Se Busca Información?

Las fotos de las 10 personas buscadas se exhiben en carteles, volantes y vallas publicitarias. Los miembros de la comunidad pueden observar las imágenes en vallas publicitarias o boletines colocados en las calles de la ciudad o en volantes desplegados en México. En Estados Unidos, se exhibirán carteles en las estaciones de la Patrulla Fronteriza, los puestos de control migratorio y los puertos de entrada internacionales del Sector Del Río.

Detalles sobre la cooperación entre Estados Unidos y México

La iniciativa bilateral entre Estados Unidos y México beneficia a ambos países para promover una región fronteriza compartida más segura.