Renuncian funcionarios de CDC por despido de su jefa

NUEVA YORK, NY.- Cuando la Casa Blanca despidió a Susan Monarez como directora de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos, dos de los líderes científicos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) entendieron que la interferencia política no terminaría y era momento de renunciar.

"Sabíamos que si ella se iba, ya no tendríamos liderazgo científico", dijo el jueves a The Associated Press la doctora Debra Houry, una de las funcionarias.

"Íbamos a ver si ella podía resistir la tormenta. Y cuando no pudo, terminamos", expresó Houry, una de al menos cuatro líderes de los CDC que renunciaron esta semana. Ella era la subdirectora y directora médica de la agencia.

La Casa Blanca confirmó tarde el miércoles que Monarez fue despedida porque no estaba "alineada con" la agenda del presidente Donald Trump y se había negado a renunciar. Asumió su cargo hace menos de un mes.

El secretario de salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr., evitó comentar directamente sobre la reorganización de los CDC durante una aparición en "Fox & Friends". Sin embargo, manifestó que sigue teniendo preocupaciones sobre los funcionarios de los CDC que se adhieren a las políticas de salud de la administración.

"Así que necesitamos revisar las prioridades de la agencia, si realmente hay un malestar profundamente arraigado, diría yo, en la agencia", dijo Kennedy. "Y necesitamos un liderazgo fuerte que entre allí y que pueda ejecutar las amplias ambiciones del presidente Trump".

Un abogado de Monarez dijo que la terminación no era legal —y que ella no renunciaría— porque la oficina de personal presidencial le informó de su despido y que solo Trump podía destituirla. Monarez no ha comentado al respecto.