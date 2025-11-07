Aeropuertos de Texas enfrentan reducción de vuelos

Los aeropuertos de Texas en Estados Unidos están viviendo un momento complejo por la reducción de sus vuelos motivado por dos situaciones gubernamentales.

La primera fue la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), quien revocó 13 rutas actuales o en planes que van desde México hacia Estados Unidos, bajo el argumento que México habría incumplido el acuerdo bilateral de transporte aéreo firmado en 2015.

La decisión fue anunciada a finales de octubre y repercute a aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus con vuelos a Austin, Dallas, Houston, Denver, Chicago, Orlando, Nueva York, Los Ángeles y Miami. Y es este viernes cuando entra en vigor la cancelación de dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Houston y McAllen, Texas, operadas por Aeroméxico.

Hay cancelación de vuelos (Foto: AP)

Cierre de gobierno

La segunda situación se debe al cierre de gobierno de Estados Unidos y que está afectando a los controladores aéreos, por ello la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) obligó a las aerolíneas a reducir el 10% de sus vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país a partir de hoy.

La FAA está imponiendo reducciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, quienes son empleados federales y han estado trabajando sin recibir pago durante el cierre de gobierno de Estados Unidos.

¿Cuáles son los aeropuertos de Texas afectados?

De acuerdo con la agencia AP, los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA para las reducciones incluyen centros como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami y Newark, según una orden que publicó la agencia anoche.

Los aeropuertos de Texas afectados son:

Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth

George Bush Houston Intercontinental

Campo del amor de Dallas

Pasatiempo de Houston

Las aerolíneas ajustaron sus horarios y comenzaron a cancelar vuelos el jueves para aplicarlos desde este viernes y fin de semana. Mientras los viajeros con planes para el fin de semana o más tarde esperaban saber si sus vuelos despegarán según lo previsto, por ello las aerolíneas pidieron a sus clientes que consulten sus apps para verificar el estado de sus vuelos.