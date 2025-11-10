Los recortes de vuelos agravan una cadena de suministro ya presionada

Nueva York, EU.- El anuncio de la Administración Federal de Aviación sobre una reducción del 10% en la capacidad de vuelos en 40 aeropuertos principales de Estados Unidos podría poner presión sobre el transporte aéreo de carga a medida que se acerca la temporada alta festiva.

Varios aeropuertos con importantes centros de distribución de paquetes están en la lista de aeropuertos que reducirán su capacidad: FedEx tiene centros en los aeropuertos de Indianápolis y Memphis, Tennessee. El mayor centro de UPS, Worldport, se encuentra en Louisville, Kentucky, donde se produjo un mortal accidente de un avión de carga esta semana.

UPS y FedEx dijeron el viernes por la noche que dejarán en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 "por precaución" tras el accidente mortal en el centro global de aviación de UPS en Kentucky.

El accidente el martes en UPS Worldport en Louisville mató a 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los aviones MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la flota de FedEx, dijeron las empresas.

Las empresas de logística dicen que por ahora, los consumidores no deberían esperar retrasos en sus paquetes debido a la reducción de vuelos. Pero esto pone presión sobre la cadena de suministro antes de la crucial temporada de compras navideñas.

Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, calificó la reducción del 10% en la capacidad de vuelos y la inmovilización de los aviones MD-11 como un "golpe doble" para los transportistas de carga y los compradores.

"Este es un momento muy estresante para ambas empresas, y tienes este aumento en la demanda y luego pierdes parte de tu capacidad", comentó Penfield. "Así que ya están teniendo problemas como es habitual durante la temporada navideña, y van a tener que esforzarse aún más".

Penfield cree que podrían pasar semanas hasta que UPS y FedEx vuelvan a poner en servicio sus flotas de MD-11 después de una revisión exhaustiva. Estimó que durante el período de mediados de diciembre, cuando los envíos alcanzan su punto máximo, los compradores podrían ver retrasos en las entregas de uno o dos días. Recomienda encargar los regalos navideños con anticipación.

En cuanto a la reducción del 10% en la capacidad de vuelos, la mayor parte del transporte aéreo de carga es internacional. La reducción de vuelos hasta ahora sólo afecta a rutas aéreas nacionales, no en vuelos globales. Las aerolíneas transportan alrededor del 35% del comercio global por valor, pero solo alrededor del 1% del comercio mundial por volumen, según el grupo comercial Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

La orden de la FAA no abordó específicamente los vuelos de carga, pero indicó a las aerolíneas en 40 aeropuertos que reduzcan sus operaciones diarias programadas nacionales entre las seis de la mañana y las 110 de la noche en cada aeropuerto en un 10%. La mercancía aérea se transporta no solo en aviones de carga, sino también en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Las empresas de envío dijeron que están ajustando sus planes debido a los recortes.

Tanto FedEx como UPS dijeron que muchos de sus vuelos se realizan por la noche, fuera de la ventana restringida. Ambos también dijeron que tenían planes de contingencia para proteger los envíos de artículos críticos como productos farmacéuticos, dispositivos médicos y bienes esenciales para la fabricación.

FedEx dice que "ha realizado las modificaciones operativas necesarias para cumplir con los requisitos para que los envíos continúen moviéndose de manera segura y rápida a través de nuestra red", siguiendo la orden de la FAA.

UPS dijo que ha construido una red "para ser segura y resiliente y estamos seguros de que podemos seguir brindando el servicio confiable en el que nuestros clientes confían".

Por separado, UPS señaló que hay planes de contingencia en marcha para garantizar un servicio confiable después de la inmovilización de los MD-11.

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga de Estados Unidos que emplea MD-11, según la firma de análisis de aviación Cirium. La aerolínea tiene 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya han sido puestos en almacenamiento. La compañía no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios fuera del horario laboral el sábado.

Mientras tanto, Mike Short, presidente de Global Forwarding en la compañía de transporte de mercancías global C.H. Robinson, dijo que estaba trabajando con clientes en planes de contingencia para las reducciones de vuelos si fuera necesario.

"Aunque la reducción del 10% de la FAA en los vuelos dentro de Estados Unidos creará algunos efectos en el transporte, se espera que el impacto en la carga aérea en general sea limitado", señaló. "Debido a que la mayor parte de la carga aérea nacional de Estados Unidos se mueve en las bodegas de los aviones de pasajeros en lugar de en aviones de carga, las reducciones en las rutas comerciales ajustarán la capacidad aérea en esos mercados. Por lo tanto, el mercado aéreo nacional podría ver restricciones temporales y tiempos de tránsito más largos".