Caen 475 personas en redada migratoria

ELLABELL, Georgia

LVas autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación en Georgia donde la automotriz surcoreana Hyundai produce vehículos eléctricos.

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la redada fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusaciones de contratación ilegal en el sitio, y fue la "mayor operación policial en un solo sitio" en las dos décadas de historia de la agencia.

La redada del jueves se llevó a cabo en uno de los sitios de fabricación más grandes y más destacados de Georgia, donde Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en una planta de 7.600 millones de dólares. El sitio emplea a unas 1.200 personas en un área a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Savannah, donde las comunidades para dormir se entremezclan con granjas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado.

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution con el fin de producir baterías para vehículos eléctricos.

Los registros judiciales presentados esta semana indicaron que los fiscales no saben quién contrató a los que llamaron "cientos de extranjeros ilegales". La identidad de la "empresa o contratista real que contrata a los extranjeros ilegales se desconoce actualmente", escribió la fiscalía federal en un documento judicial del jueves.

Ninguno de los detenidos está empleado directamente

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron a consecuencia de la redada, señaló su portavoz, Bianca Johnson. Hyundai Motor Company indicó en un comunicado el viernes que estaba "trabajando para entender las circunstancias específicas" de la operación y las detenciones.

"Hasta hoy, entendemos que ninguno de los detenidos está empleado directamente por Hyundai Motor Company", se lee en el comunicado de la compañía.

HL-GA Battery Co. no respondió de momento a una solicitud de comentarios el viernes. En su comunicado del jueves, la empresa subrayó que está "cooperando plenamente con las autoridades correspondientes".

Aquellos arrestados el jueves que enfrentan la posibilidad de deportación podrían ser detenidos mientras sus casos avanzan en una corte de inmigración.

El gobierno de Corea del Sur expresa su "preocupación"

El gobierno suroreano expresó "preocupación y pesar" por la operación contra sus ciudadanos.

Los surcoreanos rara vez son detenidos en redadas migratorias en comparación con otras nacionalidades. Sólo 46 surcoreanos fueron deportados durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, de las más de 270.000 deportaciones para todas las nacionalidades, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso policial de Estados Unidos", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, en una declaración televisada desde Seúl.

Lee indicó que el ministerio está enviando diplomáticos de su embajada en Washington y del consulado en Atlanta al sitio, y planea formar un equipo de respuesta en el lugar.

El abogado de inmigración Charles Kuck dijo que dos de sus clientes que fueron detenidos habían llegado de Corea del Sur bajo un programa de exención de visa, el cual les permite viajar por turismo o negocios por estancias de 90 días o menos sin obtener una visa.

Uno de sus clientes, señaló, lleva un par de semanas en Estados Unidos, mientras que el otro ha estado en el país unos 45 días. No proporcionó detalles sobre el tipo de trabajo que estaban haciendo, pero indicó que tenían planeado regresar a casa pronto.

Schrank dijo a los periodistas en Savannah que, si bien algunos de los trabajadores detenidos cruzaron la frontera de Estados Unidos sin autorización legal, otros habían ingresado al país legalmente pero tenían visas vencidas o habían entrado con una exención de visa que les prohibía trabajar. Destacó que algunos de los detenidos laboraban para el fabricante de baterías, y otros eran empleados por contratistas y subcontratistas en el sitio de manufactura.

Schrank indicó que desconoce exactamente cuántos de los 475 detenidos eran coreanos, pero que constituían la mayoría. Aún no se ha acusado a nadie de ningún delito, señaló, pero la investigación está en curso.

Trump ha llevado a cabo amplias operaciones del ICE

El gobierno del presidente Donald Trump ha emprendido amplias operaciones del ICE como parte de una agenda de deportación masiva. Los agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres de reparación vehicular.

El Centro de Investigaciones Pew —un organismo apartidista con sede en Washington, que citó datos preliminares de la Oficina del Censo— dice que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1,2 millones de inmigrantes de enero a julio. Eso incluye a personas que están en el país sin autorización legal, así como a residentes legales.

El Partido Demócrata de Georgia condenó el viernes la redada. Su presidente, Charlie Bailey, calificó estas operaciones de ser "tácticas de miedo motivadas políticamente, diseñadas para aterrorizar a personas que trabajan duro para ganarse la vida, impulsar nuestra economía y contribuir a las comunidades de Georgia que han hecho su hogar".

Kemp y otros funcionarios republicanos de Georgia, que habían cortejado a Hyundai y elogiado la apertura de la planta de vehículos eléctricos, emitieron declaraciones el viernes en las que afirmaron que se esperaba que todos los empleadores en el estado se apeguen a la ley.

El sitio de Hyundai se encuentra en 1.214 hectáreas (3.000 acres) en una zona mayormente rural del condado Bryan, y atrae a trabajadores de varios condados y comunidades circundantes, incluida la ciudad de Savannah.

Sammie Rentz abrió el supermercado Viet Huong a menos de 4,8 kilómetros (3 millas) del sitio de Hyundai hace seis meses. La tienda vende tanto productos estadounidenses como asiáticos, observó, pero principalmente depende de los trabajadores de Hyundai que buscan alimentos importados de Corea.



