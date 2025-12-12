Propone gobernador eliminar impuestos a propiedad escolar

En una planta de empaque de algodón aquí el miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió con sus partidarios sus propuestas de recorte de impuestos a la propiedad que iban desde eliminar los impuestos a la propiedad escolar y una reforma de tasación hasta requerir que un aumento de impuestos a la propiedad tenga dos tercios de los votos para ser aprobado.

¿Qué propone Greg Abbott sobre los impuestos a la propiedad?

Abbott, quien se postulará para la reelección para un cuarto mandato sin precedentes el próximo año, ya está en campaña con una aparición en las instalaciones de Commodities Integrated Logistics en Weslaco. El gobernador compartió su visión de los planes del impuesto a la propiedad ante una multitud de unas 50 personas. "He hablado antes con algunas personas de esta audiencia, así como con personas de todo el estado, que cuando reciben su factura de impuestos a la propiedad por correo, les tiembla la mano", dijo Abbott ante una ronda de risas de la multitud.

Los planes de impuestos a la propiedad incluyen eliminar los impuestos a la propiedad escolar, requerir una votación de dos tercios para aprobar un aumento de impuestos a la propiedad, reducir el aumento de la tasación anual a no más del 3% y que solo suceda una vez cada cinco años. "Mi plan... abolirá por completo el impuesto a la propiedad del distrito escolar para los propietarios de viviendas, lo que significaría que el estado de Texas pagaría la factura para garantizar que nuestras escuelas estén completamente financiadas", dijo.

Detalles de las propuestas fiscales de Abbott en Texas

Abbott dijo que, con las nuevas cifras del Contralor de Texas, el estado compensará cualquier déficit en educación y que le costaría a Texas alrededor de $11 mil millones al año cubrir la factura de la eliminación del impuesto a la propiedad del distrito escolar. "El superávit presupuestario de Texas supera los 11 mil millones de dólares anuales", dijo. "Solo tenemos que usar el superávit presupuestario de nuestra pujante economía para asegurarnos de eliminar uno de sus impuestos a la propiedad".

Impacto del superávit presupuestario en las propuestas de Abbott

Abbott finalizó su discurso firmando un cartel con sus propuestas fiscales y se tomó fotografías con sus partidarios.

Greg Abbott finalizó su discurso firmando un cartel con sus propuestas fiscales.

He hablado antes con algunas personas de esta audiencia, así como con personas de todo el estado, que cuando reciben su factura de impuestos a la propiedad por correo, les tiembla la mano".