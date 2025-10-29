Puntos sobre plan para convencer a piloto para que traicione a Maduro

MIAMI.- Un agente estadounidense de larga trayectoria intentó secretamente reclutar al piloto de Nicolás Maduro en un complot destinado a capturar al líder venezolano y entregarlo a la custodia de Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Los detalles del complot están emergiendo mientras la administración de Trump ejerce una creciente presión sobre Maduro. Trump ha desplegado una fuerza de ataque naval en el Caribe y ha duplicado la recompensa por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

La saga no contada de cómo el agente intentó convencer al piloto tiene todos los elementos de un thriller de espías de la Guerra Fría: jets privados de lujo, una reunión secreta en un hangar de aeropuerto, diplomacia de alto riesgo y el delicado cortejo de un teniente clave de Maduro. Incluso hubo un acto final de intriga destinado a inquietar al presidente venezolano sobre las verdaderas lealtades del piloto.

Aquí algunos puntos clave de la historia de AP, que se basa en entrevistas con tres funcionarios actuales y retirados de Estados Unidos, así como uno de los opositores de Maduro. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el esfuerzo o temían represalias por divulgarlo. The Associated Press también revisó —y autenticó— intercambios de mensajes de texto entre López y el piloto.

Osado intento de reclutamiento

El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional Edwin López estaba sirviendo como agregado en la República Dominicana cuando se enteró de que dos jets privados frecuentemente utilizados para transportar a Maduro habían aterrizado en la nación caribeña para costosas reparaciones. Los aviones se usaban para trasladar a Maduro por todo el mundo, a menudo a países hostiles a Estados Unidos como Irán, Cuba y Rusia.

Una delegación de la Fuerza Aérea Venezolana llegó para recoger los aviones, por lo que López obtuvo permiso para hablar con los aviadores, según funcionarios actuales y anteriores.

En mayo de 2024, en un aeropuerto ejecutivo en Santo Domingo, López hizo su propuesta al piloto de Maduro: a cambio de desviar el vuelo del presidente a un lugar donde pudiera ser capturado por las autoridades estadounidenses, el aviador se convertiría en un hombre muy rico y ganaría la adoración de millones de venezolanos. El encuentro podría ser a elección del piloto: la República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, dijeron dos de las personas familiarizadas con el plan.

El piloto, Bitner Villegas, miembro de la escolta presidencial, no se comprometió, aunque le dio a López su número de teléfono. Los dos se mantuvieron en contacto a través de una aplicación de mensajería encriptada.