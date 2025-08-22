Adrián Beltré recibe estatua de bronce en Arlington

ARLINGTON, Texas, EE.UU





Adrián Beltré, el antesalista miembro del Salón de la Fama, tiene ahora una estatua en Arlington, que acompaña a su busto en Cooperstown.

Los Rangers de Texas develaron el viernes una estatua de bronce de tamaño natural del dominicano, miembro del Salón de la Fama, en su primer año de elegibilidad. La escultura lo muestra posando mientras conecta un jonrón, con la rodilla en el suelo, como lo hizo tan a menudo en su carrera.

Beltré es el tercer jugador en tener una estatua fuera del estadio del equipo, uniéndose a otros dos miembros del Salón de la Fama, el rey del ponche Nolan Ryan y el receptor boricua Iván "Pudge" Rodríguez, 14 veces elegido al Juego de Estrellas.

Durante las últimas ocho de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas, Beltré jugó con Texas, el equipo con el que permaneció más tiempo. Se retiró después de la temporada 2018, vio retirada su camiseta número 29 por los Rangers al año siguiente y fue consagrado en el Salón de la Fama del béisbol el verano pasado.

La estatua está situada de una forma tal que parece que Beltré está mirando hacia el antiguo estadio que aún se encuentra al otro lado de la calle. Fue allí donde se convirtió en el primer dominicano en alcanzar los 3.000 hits en su carrera el 30 de julio de 2017, dos años después de conectar su jonrón número 400.

También es donde bateó sus tres ciclos en la las mayores, igualando el récord, uno como visitante con Seattle en 2008, y dos más con los Rangers, el 24 de agosto de 2012 y el 3 del mismo mes pero de 2015.

La develación se llevó a cabo antes del inicio de una serie de tres juegos contra los Guardianes de Cleveland. El sábado, los Rangers entregarán a Beltré una versión más pequeña de su estatua de bronce.

Además, el pelotero retirado será receptor ceremonia para el primer lanzamiento del duelo, ejecutado por Mike Tabor, el artista de Texas que lo esculpió.

Los primeros 20.000 fanáticos que ingresen al estadio antes de ese juego recibirán versiones de réplica.