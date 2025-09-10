Conspira para cometer cuantioso fraude de visas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos brindó valiosa asistencia a la investigación que condujo a la condena y sentencia de un ciudadano indio, residente en Nueva York, por organizar robos a mano armada para promover una conspiración de fraude de visas.

La Fiscalía de Estados Unidos anunció que Rambhai Patel, de 37 años, fue sentenciado a 20 meses y ocho días de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada y la confiscación de $850,000. Patel podría ser deportado al cumplir la condena impuesta. En mayo de 2025 , Patel se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa. En diciembre de 2023 , Patel fue acusado junto con su cómplice Balwinder Singh.

A partir de marzo de 2023, Patel y Singh organizaron y llevaron a cabo robos a mano armada simulados en al menos 18 tiendas de conveniencia, licorerías y restaurantes de comida rápida en todo Estados Unidos, incluyendo al menos cinco en Massachusetts.

El propósito de los robos simulados era permitir que los empleados alegaran ser víctimas de un delito violento al solicitar la visa U de no inmigrante. La visa U está disponible para víctimas de ciertos delitos que hayan sufrido abuso físico o mental y que hayan colaborado con las fuerzas del orden en la investigación o el enjuiciamiento de actividades delictivas.

Durante los robos simulados, el “ladrón” amenazaba a los dependientes y/o dueños de las tiendas con lo que parecía ser un arma de fuego antes de tomar dinero de la caja registradora y huir.

La interacción fue grabada en un video de vigilancia. Los dependientes y/o dueños esperaban cinco minutos o más hasta que el “ladrón” escapara antes de llamar a la policía para denunciar el “delito”. Las “víctimas” le pagaron a Patel para que participara en el plan. Una supuesta víctima pagó $20,000 para participar como víctima en uno de los robos a mano armada simulados.

A su vez, Patel pagó a los dueños de las tiendas por el uso de sus locales para el robo simulado. Patel ganó aproximadamente $850,000 en el plan, dinero que deberá entregar en su totalidad como parte de su sentencia.

Al menos dos supuestas víctimas co-conspiradoras presentaron solicitudes de Visa U con el argumento de ser víctimas de robos a mano armada organizados.

Singh se declaró culpable en mayo de 2025 y está previsto que sea sentenciado el 24 de septiembre de 2025.