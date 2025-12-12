Agilizarán los cruces con inspecciones ´no intrusivas´

El lunes, la ciudad de Donna, en conjunto con la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), anunció la ejecución del Acuerdo de Aceptación de Donaciones, una promesa formal para ampliar el Puerto de Entrada Terrestre de Donna para el tráfico comercial.

¿Qué implica el acuerdo de aceptación de donaciones?

Juntas, las tres entidades se están asociando para construir lo que llaman el "puerto del futuro". ¿Pero qué lo hace "futurista"? El alcalde de Donna, David Moreno, dice que es la nueva "tecnología de inspección no intrusiva" planificada para la instalación. La propuesta del proyecto fue aceptada en abril de 2017 y, desde entonces, el equipo del proyecto ha estado diseñando un modelo que prioriza la racionalización de la tecnología que satisface las demandas actuales del puerto de entrada. Ahora, el acuerdo ha autorizado al equipo del proyecto a avanzar a la fase de construcción.

La ciudad publicará las ofertas este sábado y el próximo. El 14 de enero, las ofertas se abrirán a las 4:01 p. m. Una vez que la ciudad seleccione a un licitador, este será evaluado por la CBP. Está previsto que la construcción comience en abril y durará aproximadamente 18 meses.

Detalles sobre la nueva tecnología de inspección

Moreno afirma que este proyecto mejorará la calidad de vida de los residentes de Donna al servir como una fuente adicional de financiamiento para la ciudad, lo que permitirá futuras reinversiones muy necesarias en la infraestructura de la ciudad. Esto ocurre en un momento en que los inversionistas buscan alternativas debido a la escasez de infraestructura de alcantarillado y agua potable en la ciudad, según Moreno. "La realidad es que las administraciones anteriores descuidaron la inversión en nuestra comunidad", dijo Moreno. "Siempre hablamos de desarrollo económico en nuestras comunidades, pero si no tenemos la infraestructura...".

Moreno también cree que este proyecto ayudará a crear empleos muy necesarios para los miembros de la comunidad que luchan por encontrar trabajo. "Vemos lo bien que le va a Pharr, McAllen, Progreso, y queremos ser parte de ese tipo de negocio e industria", dijo Moreno. Según Moreno, el puente actual transita entre 62.000 y 63.000 vehículos al mes. Se estima que tarda entre 30 y 40 minutos en cruzar.

Impacto del proyecto en la comunidad de Donna

"Tenemos mucha suerte, debo decir, de que cruzamos más vehículos de pasajeros que Pharr, Progreso, etcétera", dijo Moreno. El "puerto del futuro" pretende agilizar ese proceso, mediante una estrecha colaboración con la CBP mediante un modelo "no intrusivo". "Tanto los funcionarios mexicanos como los estadounidenses estarán del mismo lado, aquí en el lado estadounidense", explicó Moreno. "No tendrán que esperar en México para ser inspeccionados ni nada. Cruzarán, pasarán por un escáner, y si no les salta una señal de alerta, simplemente seguirán adelante".

Dice que la nueva tecnología permitirá transitar más de 100 camiones por hora.