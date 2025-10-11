Reducen casetas y personal en puentes internacionales

LAREDO, TX.

Menos casetas abiertas y reducción de personal es el reflejo del cierre administrativo del Gobierno de Estados Unidos en los puentes internacionales.

Sin embargo, Aduanas y Protección Civil (CBP), la Patrulla Fronteriza (PF) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advierten que no bajarán la guardia en el combate a la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y continuarán con el arresto de personas pendientes con la justicia que pretenden ingresar por los cruces o el río Bravo.

En los tres puentes internacionales entre ambos Laredos que son el de carga, el de cruce exclusivo a personas preaprobadas o SENTRI en el paso uno y el tránsito general en el cruce número dos, Juárez-Lincoln, se advierte menos casetas funcionando, el personal es reducido al necesario, desde el primer día del cierre administrativo, el miércoles 1 de octubre.

"Tengan la seguridad de que @CBP (https://x.com/CBP) continúa reportándose para el deber y protegiendo a Estados Unidos las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, independientemente de las fallas en el poder legislativo.

"Pero la realidad es que el estancamiento político en el Congreso obliga a miles de empleados de CBP a arriesgar sus vidas sin sueldo, incluso cuando los ataques contra nuestros oficiales se han disparado", expresó Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Afirmó que hombres y mujeres de CBP mantienen la línea sin importar el cierre. "CBP continuará cumpliendo con su deber: proteger a Estados Unidos y al pueblo estadounidense, sin importar la política en Washington", indica el comunicado por escrito de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Departamento de Seguridad Doméstica e Investigaciones de Seguridad Interna (DHS-HSI), envió el martes a la prensa, el siguiente comunicado: "Durante el cierre del gobierno de los demócratas, ICE continúa arrestando a los peores de los peores, incluidos pedófilos, abusadores domésticos y narcotraficantes", refiriéndose al trabajo de Immigration and Customs Enforcement, o Agencia de Inmigración y Control de Aduanas en español. Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Nuestros agentes de la ley están arriesgando sus vidas todos los días para arrestar a criminales atroces sin paga, debido al cierre del gobierno", añadió.



