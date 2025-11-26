Buscan agilizar el comercio en el puente Los Indios

El flujo vehicular podría agilizarse pronto en el Puente Internacional Los Indios, luego de que se completaran una serie de mejoras en su infraestructura, informaron de manera conjunta la Administración de Servicios Generales de EE. UU. y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Qué mejoras se realizaron?

Las renovaciones en este cruce —también conocido como Puente de Libre Comercio— incluyen la modernización del edificio de oficinas de exportación, la instalación de una cerca de seguridad perimetral, trabajos de repavimentación y la automatización de controles de acceso.

¿Cuál es el impacto de estas mejoras?

Estas actualizaciones permitirán que oficiales de la CBP y autoridades aduanales mexicanas realicen inspecciones conjuntas de viajeros y carga, un avance que según el administrador del condado, Pete Sepúlveda Jr., optimizará significativamente el tránsito fronterizo.

"Que las aduanas de ambos países inspeccionen juntas agilizará el flujo, pues al ingresar a México ya no será necesario realizar un segundo trámite aduanal", explicó Sepúlveda, en referencia al programa de Procesamiento Unificado de Carga.