Segunda calzada del SPI entre los proyectos clave para Cameron

La Autoridad de Movilidad Regional del Condado de Cameron publicó la semana pasada su Informe Anual de la Zona de Reinversión en Transporte 2025 y la Actualización del Estado del Proyecto, y realizó una presentación ante el tribunal de comisionados del condado a principios de este mes.

El informe, y la presentación adjunta ante el Tribunal de Comisionados, describieron el progreso en una serie de iniciativas de transporte, incluidas expansiones de carreteras, conectores de autopistas, mejoras ferroviarias y proyectos de puentes internacionales y de calzada.

Detalles sobre el Informe Anual de la Zona de Reinversión

Los proyectos importantes, que abarcan todos los distritos de la Comisión del Condado y varios municipios, varían desde proyectos listos para iniciarse hasta proyectos de desarrollo en etapa inicial, e incluyen una segunda calzada en South Padre Island; un puente peatonal y estructuras de soporte en Gateway International; el Corredor de Comercio Internacional East Loop; la expansión de la US 77/I-69E, Military Highway; el Puente Internacional Flor de Mayo; y la realineación de las vías del tren en Commerce Street en Harlingen.

El condado y su RMA firmaron un acuerdo de ZTR en 2015 para financiar proyectos, junto con ingresos por peajes, financiación estatal y local, y acuerdos interlocales. Desde 2015, la ZTR n.° 6 ha generado $28.7 millones en ingresos (y en constante aumento), con gastos de proyecto de más de $8.9 millones, según el condado.

Proyectos destacados en el Condado de Cameron

Las TRZ, autorizadas por la Legislatura en 2007, son un medio para generar financiamiento local para proyectos de transporte al "capturar y aprovechar el crecimiento económico que resulta de un proyecto", según la CCRMA.

El informe abarca docenas de proyectos, tanto pequeños como grandes, aunque el proyecto de la segunda calzada (SH 104) se encuentra entre los que más atención han recibido y se ha debatido durante décadas. Implicaría la construcción de un puente de aproximadamente 13 kilómetros de longitud desde tierra firme hasta la isla, con una longitud total del nuevo proyecto SH 104 de aproximadamente 28 kilómetros.

La Comisión de Transporte de Texas puso el proyecto "en marcha" a fines de 2023, según el informe, que calificó la segunda calzada como una "ruta alternativa muy necesaria desde la isla hasta el continente".

"La segunda calzada también facilitaría la evacuación de South Padre Island en caso de huracán u otro desastre natural", dijo la CCRMA.

Financiamiento y desarrollo de la segunda calzada

La ingeniería preliminar está completa en un 90%, mientras que los estudios ambientales, la adquisición de derechos de paso y la infraestructura de servicios públicos, el diseño y la financiación están todos en marcha, según la CCRMA.

El proyecto incluirá un puente de aproximadamente 13 kilómetros de longitud, así como mejoras en las carreteras tanto en tierra firme como en la isla. La longitud total del Proyecto SH 104 es de aproximadamente 28 kilómetros. Según el informe, el proyecto aún carece de una Declaración de Impacto Ambiental Suplementaria completa, diseño completo y financiación.