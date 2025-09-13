Prohíben uso de máscaras entre los agentes del orden

Los legisladores del estado de California aprobaron una legislación que prohibiría que la mayoría de los agentes del orden se cubran el rostro mientras llevan a cabo operaciones, en respuesta a las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles.

Sin embargo, aun si el gobernador firma la medida para convertirla en ley, no se sabe si el estado podría aplicarla a los agentes federales que llevan a cabo esas redadas.

Es el primer proyecto de ley de este tipo aprobado por una asamblea legislativa estatal, aunque los demócratas del Congreso y legisladores de varios estados, como Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, han presentado propuestas similares que piden la prohibición de máscaras para los agentes del orden.

La legislación de California, aprobada el jueves en la Asamblea Legislativa controlada por los demócratas, forma parte de una serie de proyectos de ley que los legisladores estatales estudian este año en respuesta a las redadas de inmigración.

El proyecto de ley prohibiría el uso de pasamontañas, máscaras de esquí y otras coberturas faciales por parte de los agentes locales y federales, incluidos los agentes de inmigración, mientras realizan actividades oficiales. Se incluyen excepciones para los agentes encubiertos, las mascarillas médicas como los respiradores N95, o el equipo táctico.

El gobernador Gavin Newsom tiene cerca de un mes para decidir si la aprueba para convertirla en ley. El demócrata ha criticado el uso de máscaras por parte de los agentes federales cuando realizan arrestos, pero en julio también cuestionó la autoridad del estado sobre los agentes federales. Su oficina informó el viernes que no suele comentar sobre legislación pendiente.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que la propuesta es necesaria, especialmente después de que la Corte Suprema dictaminara a principios de esta semana que el gobierno federal puede reanudar, por ahora, las amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles.

El asambleísta Juan Carrillo, vicepresidente del caucus latino, dijo que la decisión "permite, en los hechos, que los agentes federales detengan a sospechosos basándose únicamente en su raza, su idioma o su trabajo."