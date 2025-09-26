Texas

Agente de ICE derriba a mujer frente a sus hijos

Cuando agentes intentan llevarse al padre de familia, la esposa se aferra a él, mientras un agente le grita: ´¡Suelte, suelte señora!´, y la jala del cabello le dice: ´¡Adiós, adiós!´; sus hijos no paran de llorar
  • Por: El Universal
  • 26 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Agente de ICE derriba a mujer frente a sus hijos

La esposa del hombre detenido procedente de Ecuador cae al suelo durante un altercado con un agente federal el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video de una mujer empujada y derribada al suelo por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la corte migratoria de Nueva York se volvió viral y provocó llamados a una protesta contra la agencia.

El video muestra a una familia ecuatoriana en la corte, cuando agentes intentan llevarse al padre de familia. La esposa se aferra a él, mientras un agente le grita: "¡Suelte, suelte señora!", y la jala del cabello.

Los agentes logran separarla de su esposo, quien repite una y otra vez "No estoy haciendo nada", mientras los agentes del ICE se lo llevan y lo separan también de su hija, quien no para de llorar.

La mujer sigue clamando por su esposo, mientras el agente que le jaló el cabello le dice: "¡Adiós, adiós!".

"A ustedes no les importa nada", dice la mujer entre lágrimas. Ante su negativa a retirarse, el agente la empuja y la derriba al suelo, frente a sus hijos, que no paran de llorar.

El agente pide ayuda a los guardias de la corte y, cuando la mujer se levanta, vuelve a empujarla. Los guardias terminan por llevársela.

El incidente desató indignación en redes sociales, donde agrupaciones como los Socialistas Democráticos de América, en Nueva York, convocaron para esta tarde a una protesta afuera de la corte migratoria para pedir "el ICE fuera de Nueva York", y "el ICE fuera de nuestras cortes".

A pesar de obtener aplazamientos en sus solicitudes de asilo, los agentes federales seguirán deteniendo a los inmigrantes que se presenten a sus citas judiciales en el edificio Jacob K. Javits, que funciona como corte migratoria.

Las detenciones de migrantes que llegan allí para dar seguimiento a sus casos han desatado indignación y provocaron protestas que se extendieron a otros estados en contra de las redadas migratorias en Estados Unidos.

En Los Ángeles, en respuesta a estas protestas, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió a la Guardia Nacional.

EL MAÑANA RECOMIENDA