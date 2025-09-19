Jueza de inmigración ordena deportar a activista palestino

El manifestante propalestino Mahmoud Khalil, segundo de izquierda a derecha, debate con un manifestante pro-Israel durante una protesta en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tres meses después de su liberación de una cárcel de inmigración, el activista palestino Mahmoud Khalil enfrenta la creciente amenaza de deportación por su papel en las protestas contra Israel en campus universitarios. En documentos judiciales hechos públicos el miércoles, una jueza de inmigración en Luisiana dictaminó que Khalil debería ser deportado por no revelar información en su solicitud de tarjeta de residencia permanente.Aunque el fallo lo acerca un paso más a una orden final de expulsión, está lejos de ser la última palabra en el caso. Por ahora, Khalil sigue protegido de la detención y deportación bajo una orden judicial separada. Su equipo legal ha dicho que tienen la intención de apelar el fallo del juez de inmigración, que Khalil ha caracterizado como "más evidencia de represalias" de un "tribunal canguro".