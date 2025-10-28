Donantes mantienen programas de ayuda exterior tras recortes en EU

NUEVA YORK.- Cuando la administración Trump congeló la asistencia extranjera de la noche a la mañana, comenzaron esfuerzos urgentes para averiguar cómo continuar con programas de ayuda críticos que podrían ser financiados por donantes privados.

Varios grupos lanzaron recaudaciones de fondos en febrero y, eventualmente, estos fondos de emergencia movilizaron más de 125 millones de dólares en ocho meses, una suma que, aunque no era suficiente, superó lo que los organizadores habían imaginado posible.

En esos primeros días, incluso con las necesidades acumulándose, los donantes adinerados y las fundaciones privadas luchaban por saber cómo responder. De los miles de programas que Estados Unidos financiaba en el extranjero, ¿cuáles podrían salvarse y cuáles tendrían el mayor impacto si continuaban?

"Tuvimos la suerte de estar en contacto y comunicación con algunos donantes muy estratégicos que entendieron rápidamente que la respuesta correcta para ellos era en realidad una respuesta para el campo", declaró Sasha Gallant, quien lideró el equipo en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) especializado en identificar programas que fueran tanto rentables como impactantes.

Trabajando fuera del horario laboral o después de haber sido despedidos, los miembros del equipo de Gallant y empleados de la oficina del economista jefe de USAID reunieron una lista que eventualmente incluyó 80 programas que recomendaron a donantes privados. En septiembre, el Project Resource Optimization (PRO), como se llegó a llamar su esfuerzo, anunció que todos los programas habían sido financiados, con más de 110 millones de dólares movilizados en donaciones caritativas. Otros fondos de emergencia recaudaron al menos 15 millones de dólares adicionales.

Esos fondos son solo los más visibles que los donantes privados movilizaron en respuesta a la retirada sin precedentes de la ayuda extranjera de Estados Unidos, que totalizó 64.000 millones de dólares en 2023, el último año con cifras completas disponibles. Es posible que las fundaciones privadas y los donantes individuales hayan dado mucho más, pero esos regalos no se informarán durante muchos meses.

Para la administración Trump, el cierre de USAID fue motivo de celebración. En julio, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que la agencia tenía poco que mostrar desde el final de la Guerra Fría.

"Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad a menudo ha empeorado y el sentimiento antiestadounidense solo ha crecido", sostuvo Rubio en un comunicado.

Añadió que en el futuro el Departamento de Estado se centrará en proporcionar comercio e inversión, no ayuda, y negociará acuerdos directamente con los países, minimizando la participación de organizaciones sin fines de lucro y contratistas.