Suspenden operaciones escuelas de preescolar

El cierre del gobierno está provocando la suspensión de actividades en una serie de centros del programa Head Start, poniendo en apuros a padres de familia que buscan dónde dejar a sus hijos mientras van a trabajar, y dejando sin educación preescolar a algunos de los niños más necesitados del país.

Decenas de centros no han recibido los pagos de subvenciones federales que debían llegar el 1 de noviembre. Algunos han cerrado indefinidamente, mientras que otros se mantienen a flote gracias a los fondos de emergencia de gobiernos locales y distritos escolares. Los cierres significan que los estudiantes de Head Start --que provienen de hogares de bajos ingresos, de familias sin hogar o se encuentran en cuidados temporales-- están perdiendo la oportunidad de recibir educación preescolar, dos comidas al día y terapia vital para su desarrollo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Keiliana Porter, madre de tres hijos en Portsmouth, Ohio, le tuvo que decir el lunes a sus gemelas de 4 años, Kalani y Kanoelani, que no podían volver a la escuela. "Fue como si las estuviera castigando", contó Porter. "No lo entienden, y eso es lo más difícil".

Por lo general, Porter cuida a su hija menor en casa y tiene un pequeño negocio de venta de decoraciones para gafetes de identificación laboral. Con el Head Start local cerrado y sus tres hijas en casa, tuvo que dejar de tomar pedidos. "A los niños les encanta la escuela, y el hecho de que no puedan ir les parte el corazón", aseguró Sarah Sloan, quien supervisa los centros de Head Start en Portsmouth y el condado de Scioto, en Ohio. "Está afectando la capacidad de nuestras familias para poner comida sobre la mesa y saber que sus hijos están seguros durante el día".

Media docena de programas de Head Start nunca recibieron las subvenciones que esperaban en octubre, pero ahora hay 140 programas que no han recibido su inyección anual de fondos federales. En total, los programas tienen capacidad para brindar asistencia a 65.000 niños en edad preescolar y padres expectantes.

¿Qué consecuencias trae el cierre del gobierno?

Centros en todo el país, que atienden a por lo menos 8.000 familias, cerraron el lunes, según la National Head Start Association. Todos los centros de Head Start en Little Rock, Arkansas, tuvieron que cerrar, así como varios programas rurales en Ohio, Iowa y Florida.

Los programas de Head Start que atienden a los hijos de trabajadores agrícolas estacionales se vieron particularmente afectados. Más de 1.100 niños en Florida, Georgia, Carolina del Norte, Alabama y Oklahoma dejaron de operar en los centros administrados por el East Coast Migrant Head Start Project, informó el CEO Javier Gonzalez. También se tuvo que suspender a cerca de 900 miembros del personal de los centros.

Ante la falta de atención, algunos padres pueden dejar de mandar a la escuela a algún hermano mayor para cuidar de los más pequeños. Otros pueden recurrir a llevar a sus hijos pequeños a los campos donde trabajan, dijo Gonzalez.

La pausa en la ayuda alimentaria se suma a los problemas. Muchas de las familias elegibles para el programa federal de preescolar también dependen de la ayuda alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, mejor conocido como SNAP o cupones de alimentos. Ese programa también estaba en camino de quedarse sin fondos debido al cierre, aunque un par de jueces federales ordenaron el viernes al gobierno federal mantener financiado el programa con fondos de reserva para emergencias.