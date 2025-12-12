Sentencian residente a 5 años de prisión por tráfico de inmigrantes

Un hombre residente de Brownsville de 30 años fue sentenciado este martes a cinco años de prisión federal por su papel como organizador de una red de tráfico de personas que transportó a más de 100 migrantes en condiciones peligrosas, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Detalles de la sentencia y antecedentes del acusado

Christian Iván Hernández se declaró culpable el 19 de mayo y recibió la sentencia de la jueza federal Nelva Gonzales Ramos, quien además impuso dos años de libertad supervisada una vez que cumpla su condena. Durante la audiencia, el tribunal conoció que, entre mayo y julio, Hernández coordinó el transporte de aproximadamente 117 migrantes indocumentados —107 ocultos en áreas de carga y 10 en cabinas— utilizando tres camiones diferentes. La jueza Ramos consideró el extenso historial criminal de Hernández, que incluye dos condenas previas por tráfico de personas en 2018 y 2019.

Acciones de la autoridad en el caso de tráfico de migrantes

La sentencia impuesta refleja la gravedad de los delitos cometidos por Hernández, quien utilizó métodos peligrosos para transportar a los migrantes. La Fiscalía Federal continúa trabajando para desmantelar redes de tráfico de personas y proteger a los migrantes en situaciones vulnerables.