Condenan a 21 años a joven por reincidente en tráfico de armas

Alexys Oceguera Vara, de 21 años y originario de San Antonio, fue sentenciado este lunes 22 de diciembre a 30 meses de prisión federal por tráfico de armas de fuego, después de ser interceptado cuando intentaba cruzarlas a México por el puente internacional Colombia–Solidaridad.

Detalles de la sentencia impuesta por el juez

El juez federal John Kazen impuso la condena luego de que Oceguera Vara se declarara culpable el pasado 19 de agosto. El fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjei, informó que el condenado había adquirido previamente siete armas a su nombre, cuyo paradero actual se desconoce.

Investigación sobre el tráfico de armas a México

La investigación confirmó que Oceguera Vara era reincidente en el delito de tráfico de armas, lo que influyó en la sentencia de dos años y medio de prisión federal impuesta por el juez Kazen. El fiscal Ganjei destacó que el fallo refleja el compromiso de las autoridades por combatir el flujo ilegal de armas hacia México.