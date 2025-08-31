Alcalde de Chicago reta plan de Trump

CHICAGO.- El alcalde de Chicago se opuso el sábado al plan del gobierno del presidente Donald Trump, que calificó de "fuera de control", que aumenta la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país, lo cual podría ocurrir en cuestión de días.

El Departamento de Policía de Chicago tendrá prohibido ayudar a las autoridades federales con la aplicación de la ley de inmigración civil o cualquier patrullaje, control de tráfico y revisiones en puntos de control relacionados durante el incremento de acciones, según una orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson.

El alcalde instruyó a todos los departamentos de la ciudad a proteger los derechos constitucionales de los residentes de Chicago "ante la posibilidad de un despliegue inminente de inmigración militarizada o de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal".

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa sobre los agentes federales que supuestamente están "siguiendo órdenes", Johnson respondió: "Sí, y yo no sigo órdenes del gobierno federal".

Johnson también prohibió a la policía de Chicago usar mascarillas para ocultar sus identidades, como la mayoría de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han adoptado desde que Trump asumió el cargo este año.

El aumento de la presencia federal en Chicago podría comenzar tan pronto como el 5 de septiembre y durar alrededor de 30 días, según dos funcionarios federales que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes que no se habían hecho públicos.

Los funcionarios describieron la represión de la inmigración no autorizada como parte de un esfuerzo mayor para expandir la presencia de las fuerzas del orden federales en las principales ciudades dirigidas por demócratas, como se hizo en verano en Los Ángeles.

El sábado, Trump comentó sobre el crimen en Chicago y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en su sitio Truth Social.

"Seis personas fueron asesinadas y 24 personas fueron baleadas en Chicago el fin de semana pasado, y JB Pritzker, el débil y patético gobernador de Illinois, acaba de decir que no necesita ayuda para prevenir el CRIMEN. ¡Está LOCO! ¡Más le vale arreglarlo, RÁPIDO, o vamos a ir! MAGA. Presidente DJT".

A diferencia de la reciente toma de control federal de la policía en Washington, D.C., se espera que la operación en Chicago no dependa de la Guardia Nacional o el ejército y se enfoque exclusivamente en la inmigración irregular en lugar de ser presentada como parte de una campaña amplia contra el crimen, dijeron los funcionarios.

Chicago alberga una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las reglas más estrictas del país contra la cooperación con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración. Eso a menudo ha puesto a la ciudad y al estado en desacuerdo con la agenda de deportación masiva de Trump.

La orden de Johnson se basa en la postura de larga data de la ciudad, afirmando que ni las autoridades de Chicago ni de Illinois han buscado o sido consultadas sobre la presencia federal, y exigien que Trump retire esos planes.

Johnson tuvo palabras duras para Trump durante su conferencia de prensa, acusando al presidente de "comportarse fuera de los límites de la Constitución" y de buscar una presencia federal en ciudades demócratas como represalia contra sus rivales políticos.

"Es imprudente y está fuera de control", dijo Johnson. "Es la mayor amenaza para nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país".

En respuesta, la Casa Blanca insistió en que la posible llegada masiva de agentes federales se trataba de "reprimir el crimen".

"Si estos demócratas se enfocaran en solucionar el crimen en sus propias ciudades en lugar de hacer actos publicitarios para criticar al presidente, sus comunidades serían mucho más seguras", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico el sábado.

Arrestan a más de 5 mil en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional indicó esta semana que ha realizado 5.000 arrestos relacionados con la inmigración en el área de Los Ángeles desde que el 6 de junio lanzó redadas migratorias en la segunda área metropolitana más grande del país. Las autoridades no se han arredrado por una orden judicial temporal que prohíbe las detenciones en Los Ángeles con base en la raza, la cual ha sido impugnada por el gobierno ante la Corte Suprema.

"No se equivoquen: si ustedes están aquí ilegalmente, los encontraremos, los arrestaremos y los enviaremos de regreso. Esto es sólo el comienzo", advirtió la secretaria Kristi Noem al anunciar el hito de arrestos en Los Ángeles.

La operación en Los Ángeles se ha caracterizado por demostraciones de fuerza amplias y rápidas por parte de agentes fuertemente armados, enmascarados, en autos sin identificación y vestidos de civil, a menudo en tiendas Home Depot y lavados de autos. El consulado mexicano en Los Ángeles sostuvo esta semana que el 15% de los mexicanos arrestados hasta ahora trabajan en el sector de la construcción, seguidos por lavados de autos con un 13%, según cientos de entrevistas que ha realizado.