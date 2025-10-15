´Ni lo intentes, fracasarás´, insiste EU a los migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de su campaña contra la migración ilegal, la Embajada de Estados Unidos en México insistió en advertir graves consecuencias legales, incluida la cárcel, a quienes intenten cruzar la frontera.

David Arizmendi, vocero de la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson, reiteró que los "polleros" y sus grupos criminales usan sus redes sociales para difundir "falsas esperanzas".

"No te dejes engañar, no arriesgues tu vida por una mentira", dijo Arizmendi, también como parte de una campaña contra las fake news.

La embajada enfatizó que Estados Unidos está arrestando a inmigrantes ilegales que han reingresado ilegalmente al país.

"Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel.

"Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel", dijo la representación diplomática estadounidense.

Recordó que las penas van desde dos años por reingreso ilegal, hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con agravantes.