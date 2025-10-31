Acusan a policías de aceptar sobornos para tráfico de drogas

JACKSON, Mississippi /AP

Las autoridades federales anunciaron el jueves acusaciones contra 20 personas, incluidos 14 agentes o exagentes de policía del Delta de Mississippi, que presuntamente aceptaron sobornos para proporcionar paso seguro a personas que creían eran traficantes de drogas. La investigación abarcó varios años y diversos condados en Mississippi y Tennessee. Dos jefes de policía condales de Mississippi, el del condado de Washington, Milton Gaston, y el del condado de Humphreys, Bruce Williams, se encontraban entre los arrestados. Algunos sobornos alcanzaron los 20.000 y 37.000 dólares, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. "Es simplemente una monumental traición a la confianza pública", afirmó el fiscal federal Clay Joyner. Las acusaciones dicen que los policías proporcionaron servicios de escolta armada en múltiples ocasiones a un agente del FBI que se hacía pasar por miembro de una banda narcotraficante.